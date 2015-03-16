به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان فریدن یکی از مناطق بکر و دنج استان اصفهان است که هنوز طعمه صنایع نشده و خاکش برای کشاورزی جان می‌دهد.

با قاطعیت می‌توان گفت پایه اقتصاد غرب استان اصفهان بر اساس کشاورزی است و ۸۰ درصد مردمانش از این راه نان می‌خورند.

اما در این میان باید یادآور شویم که افت شدید قیمت محصول و افزایش عرضه نسبت به تقاضا در زمان برداشت مشکل بزرگ کشاورزان است و این بار نوبت محصول سیب زمینی رسیده است.

کاظمی یکی از کشاورزان شهر دامنه از توابع شهرستان فریدن در گفتگو با خبرنگار مهر از هزینه‌های سرسام آور تولید سیب‌زمینی سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد: این در حالی است که در هنگام فروش این محصول حتی نصف هزینه‌ تولید نیز پرداخت نمی‌شود.

کشاورزان خرد هر ساله در فروش محصولشان متضرر می‌شوند

وی که معتقد است کشاورزان خرد دامنه برای اینکه بتوانند هزینه‌های اقتصادی خانواده‌شان را پرداخت کنند هر ساله در فروش محصولشان متضرر می‌شوند، ادامه می‌دهد: این در حالی است که همین کشاورزان بدهی‌های بانکی زیادی دارند و برای پرداخت آن با مشکلات جدی روبرو شده‌اند.

این کشاورز دامنه‌ای با تاکید بر اینکه کشاروزان چاره‌ای جز کاشت محصولات کشاورزی ندارند، می‌افزاید: مردم این منطقه سال‌هاست که نسل در نسل کشاورز بوده و به همین روش امرار معاش می‌کنند.

اسفندیار تاجمیری، فرماندار فریدن نیز در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر مشکل سیب‌زمینی کاران این شهرستان را عدم وجود بازار می‌داند و می‌گوید: دراین راستا باید یادآور شوم که تفکر سنتی کشاورزان در تولید محصولات کشاورزی آنها را دچار مشکل کرده است.

وی با تاکد بر اینکه استان اصفهان با تولید ۱۸۰ هزار تن سیب زمینی طی سال‌‌های گذشته استان برتر کشور در زمینه تولید سیب زمینی بوده است، ادامه می‌دهد: این در حالی است که در حال حاضر استان اردبیل با تولید ۸۵۰ هزار تن سیب زمینی از اصفهان پیشی گرفته است.

تفکر سنتی برخی کشاورزان فریدن غیر قابل تغییر است

فرماندار فریدن میزان سیب‌زمینی تولید شده منطقه فریدن در سال جاری را ۱۲۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۳۰ هزار تن از این محصولات در انبارها ذخیره و در انتظار خریدار است.

وی صفر کردن تعرفه صادرات سیب زمینی را اقدام موثر استان در خصوص ساماندهی وضعیت سیب‌زمینی کاران کشور می‌داند و اضافه می‌کند: این در حالی است که علی رغم رایزنی‌های صورت گرفته هنوز اقدامی در خصوص خریداری سیب‌زمینی‌های این منطقه صورت نگرفته است.

تاجمیری که معتقد است قیمت تمام شده سیب زمینی برای هر تولید هر کیلو سیب‌زمینی برای کشاورزان ۷۰۰ تومان برآورد شده است، ادامه می‌دهد: این در حالی است که دلالان قصد خرید این محصول با قیمت ۴۰۰ تومان را دارند.

وی که معتقد است کشاورزان خرد و کوچک بیشترین آسیب را در بازار آشفته سیب زمینی می‌بینند، می‌گوید: کشاورزان بزرگ بازار فروش محصولات خود را دارند و در این زمینه مشکلی ندارند.

۸۰ درصد از مردم شهرستان فریدن با کشاورزی امرار معاش می‌کنند

فرماندار فریدن با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد از مردم شهرستان فریدن با کشاورزی امرار معاش می‌کنند، ادامه می‌دهد: تفکر سنتی برخی کشاورزان فریدن غیر قابل تغییر است و باید در این امر توجه بیشتری صورت گیرد.

تاجمیری با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی باید در خصوص ترویج الگوهای کشت جدید کشاورزی به کشاورزان منطقه فریدن توجه بیشتری داشته باشد، می‌گوید: ارائه تسهیلات برای تغییر الگوی کشت به کشاورزان منطقه نیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اما علیرضا کریمی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فریدن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای دوره‌های آموزشی برای کشاورزان شهرستان فریدن می‌گوید: در این دوره‌های آموزشی به روش‌های علمی نحوه کاشت، داشت و برداشت محصولات توجه ویژه‌ای شد.

وی در ادامه در خصوص ارایه الگوهای تغییر کشت شهرستان فریدن نیز می‌گوید: در این راستا در سال جاری با ارایه این الگوها تغییر نوع محصول در ۸۵۰ هکتار زمین برای کشت ذرت علوفه، ۹۵۰ هکتار پیاز و دیگر محصولات استراتژیکی از جمله کلزا، گندم، زعفران و گل محمدی در دستور کار قرار گرفته است.

دوری از مرکز استان مشکل کشاورزان فریدن

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فریدن عملکرد پایین در سطح و بالا بودن هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی با توجه به دور بودن شهرستان از مرکز استان را از مشکلات کشاورزان شهرستان فریدن می‌داند و ادامه می‌دهد، در این راستا اقداماتی در راستای ارائه تسهیلات اجرای طرح‌های آبیاری نوین و همچنین استفاده از ماشین آلات کشاورزی برای کشت بهتر در این منطقه اجرایی شده است.

وی کل اراضی کشاورزی شهرستان فریدن را ۲۸ هزار هکتار اعلام می‌کند و اضافه می‌کند: از این میزان اراضی ۱۷ هزار هکتار کشت آبی است که ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار آن مجهز به سیستم آبیاری تحت فضار شده است.

کریمی همچنین از پیگیری‌های انجام شده در خصوص فروش سیب‌زمینی‌‌های موجود در انبارهای فریدن می‌افزاید: ما رایزنی‌‌های زیادی را برای فروش این محصولات بکار گرفته‌ایم که علی رغم رایزنی با تجار هنوز کسی حاضر به خرید این محصولات نشده است.

وی بازار هدف سیب زمینی فریدن را کشور عراق اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: متاسفانه طی چند سال اخیر کشور روسیه با قیمتی ارزانتر و بسته بندی بهتر سیب زمینی را وارد عراق کرده و بازار سیب‌زمینی ایرانی را کساد کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فریدن پایین بودن سرانه مصرف سیب زمینی در کشور را از دیگر معضل فعالان این عرصه می‌داند و می‌گوید: سرانه مصرف این محصول در ایران کمتر از۵۰ کیلو است و این در حالی است که در کشورهای اروپای سرانه مصرف سیب زمینی بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلو به ازای هر نفر است.

گزارش: مریم یاوری