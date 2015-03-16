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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۱۷

بخشنامه عملیات امداد و نجات هوایی ابلاغ شد

بخشنامه عملیات امداد و نجات هوایی ابلاغ شد

بخشنامه عملیات امداد و نجات هوایی و خدمات پروازی جمعیت هلال‌احمر، از سوی رئیس جمعیت هلال‌احمر برای مدیران عامل جمعیت هلال احمر در استانها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی در این ابلاغیه تاکید کرده است: با توجه به اهمیت عملیات امداد و نجات هوایی در پاسخگویی سریع، موثر و کارآمد به حوادث و سوانح و ضرورت ایجاد وحدت رویه در انجام ماموریت‌های پروازی، مطابق با سیاست‌های جاری و همچنین رعایت فرآیندها و استانداردهای لازم به منظور ارتقای کارآیی امداد هوایی جمعیت هلال‌احمر، این بخشنامه ابلاغ می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در این ابلاغیه مسئولیت تمامی خدمات پروازی(فرماندهی، ضرورت انجام عملیات پروازی، انعقاد قراردادها و…) را به رئیس سازمان امداد و نجات  تفویض کرده است.

کد مطلب 2519108
حبیب احسنی پور

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