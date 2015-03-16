بدنه اصلی تیم ملی بوکس را در رقابتهای آبادان شناسایی کردیم

علی علیپور دانشمندفر در حاشیه برگزاری مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه در مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان کشورهایی مانند داغستان و ترکیه با بوکسورهای مطرح خود شرکت کردند.

وی در همین خصوص افزود: ماحصلی که از نظر فنی برای تیم ملی خود می خواستیم از طریق این مسابقات به دست آوردیم.

دبیر فدراسیون بوکس ادامه داد: ارزیابی بوکسورها و همچنین اقدامات مربیان کشورمان یکی از مقاصدی است که از برگزاری این تورنومنت به آن دست یافتیم.

دانشمندفر در پاسخ به این سئوال که علت عدم حضور تیم ملی بوکس کویت در مسابقات بین المللی بوکس آبادان با توجه به دعوتی که از این تیم شده بود، چیست؟ توضیح داد: در مرحله اول که دعوتنامه ارسال کردیم چند تیم به لحاظ شرایط آب و هوایی منطقه به ویژه تیم ملی بوکس کویت دعوت ما را نپذیرفتند و اعلام کردند شرایط آب و هوایی آبادان مناسب نیست و همچنین نمی توانیم تیم اعزام کنیم.

وی تاکید کرد: بدنه اصلی تیم ملی بوکس کشورمان را در این مسابقات شناسایی کردیم. البته با توجه به اینکه تیم ملی بوکس ایران در تیرماه سال ۹۴ برای حضور در مسابقات آسیایی عازم کشور تایلند می شود نیاز است که قبل از آن تیم ملی به یک دوره اردو و یا تورنومنت اعزام شود.

دبیر فدراسیون بوکس بیان کرد: مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان باعث شد از سوی «ایوب گزگج»، رئیس فدراسیون بوکس کشور ترکیه و همچنین از نماینده فدراسیون بوکس کشور لتونی و داغستان دعوتنامه هایی را دریافت کنیم و آنها اصرار کردند که تیم ملی بوکس کشورمان را به این کشورها اعزام کنیم.

دانشمندفر یادآور شد: با توجه به اینکه مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان در تقویم آسیا ثبت شده است، علاقمندیم تا این مسابقات را هرچه قوی تر برگزار کرده تا در سال های آتی از کشورهای مطرحی مانند قزاقزستان و دیگر کشورهای قدرتمند بوکس آسیا و اروپا نیز برای شركت در این مسابقات دعوت كنیم.

وی در همین خصوص توضیح داد: پیش بینی می شود در مسابقات سال آینده ۱۵ تیم حضور داشته باشند و بتوانیم به صورت باشکوه تری به رقابت بپردازیم ولی به شرط اینکه اسپانسر مسابقات قبول کند مسابقات را به شکل باشکوه تر برگزار کند و مسابقات شکل تورنمنت بین المللی را داشته باشد.

دبیر فدراسیون بوکس تاکید کرد: میزبانی آبادن برای برگزاری مسابقات بین المللی مطلوب است البته می توانست بهتر از این باشد ولی با توجه به اینکه قبل از مسابقات بین الملی شکست حصر آبادان، مسابقات جام جهانی کشتی در این شهر برگزار شده بود، به طور طبیعی کادر برگزار اجرایی مسابقات، خستگی مسابقات کشتی هنوز در تنشان است اما با تلاش های خود مسابقات را به صورت مطلوب برگزار کردند.