مشت زنان آبادانی از نظر قدرت بدنی در سطح قابل قبولی هستند

اکبر احدی در حاشیه مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور تیم هایی مانند ترکیه و داغستان به سطح فنی این تورنومنت بسیار کمک کرده است و سه تیم از ایران که در قالب تیم الف، ب و شرکت پالایش نفت آبادان شركت كرده اند، کیفیت بازی ها را افزایش داده اند.

وی در همین خصوص افزود: از نظر فنی این تورنومنت به بوکسورهای کشورمان کمک های بسیاری می کند و در آینده نقاط ضعف آنها را پوشش و نقاط قوتشان را افزایش می دهیم.

سرمربی تیم ملی بوکس ایران ادامه داد: عملکرد ایران واقعا خوشحال کننده و رضایت بخش است. همچنین مشت زنان تیم شرکت پالایش نفت آبادان از نظر جسارت و قدرت بدنی در سطح قابل قبولی هستند.

احدی تصریح کرد: بوکسورهای تیم شرکت پالایش نفت آبادان جسور هستند ولی مقداری باید کارهای فنی بیشتری را انجام دهند كه این موضوع مستلزم زمان است و امید می رود در آینده بوکسورهای این تیم بدنه اصلی تیم ملی را تشکیل دهند به همین دلیل باید بر روی نکات فنی بیشتر دقت کنند تا در آینده جایگاه مناسبی را در تیم ملی بوکس کشورمان داشته باشند.

وی اضافه کرد: فکر می کنم دیدار نهایی این مسابقات بین ایران و ترکیه برگزار شود و امیدوارم در بیشتر اوزان بوکسورهای کشورمان قهرمان شوند.

سرمربی تیم ملی بوکس ایران در خصوص شرایط میزبانی آبادان برای مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان، تاکید کرد: در روز اول برگزاری مسابقات هماهنگی لازم وجود نداشت ولی روز دوم بسیار عالی بود و فکر می کنم همه راضی بودند.

احدی در پاسخ به این سئوال که چه تیمی قهرمان می شود، بیان کرد: پیش بینی سخت است ولی فکر می کنم تیم ایران اول می شود و رقابت اصلی بین تیم ایران و ترکیه بسیار زیاد است و امید می رود تا تیم کشورمان مقام نخست را کسب کند.