به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش نوروزی یگانهای امدادی استان مازندران صبح دوشنبه با حضور یگانهای امدادی شامل هلال احمر، راه و ترابری، اورژانس، پایانه ها و کمیته های مختلف ستاد تسهیلات سفر مازندران در ستاد فرماندهی مازندران برگزار شد.

علی نبیان معاون امور عمرانی استاندار مازندران با گرامیداشت فرارسیدن سال نو بر لزوم آمادگی و استفاده کامل از ظرفیتها برای خدمات رسانی به مسافران تاکید کرد.

وی اظهار داشت: امیدواریم با استفاده از امکانات و تجهیزات، سفر خوبی را برای هموطنانمان در استان داشته باشیم و ماندگاری مهمانان در استان افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در آستانه بهار فاطمی هستیم و امیدواریم میزبان خوبی برای مسافران باشیم و با بکارگرفتن دو هزار نفر از عوامل اجرایی آرامش خوبی را برای مسافران رقم زنیم.

مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در حاشیه این مراسم افزود: ۱۱۰ پایگاه ثابت و سیار در ایام نوروز به مسافران خدمات دهی می کنند.

وی اظهار داشت: چهار هزار امدادگر در پایگاههای ثابت و سیار به مسافرات خدمات دهی می کنند و طرح مروجان سلامت و نیابت از طرح های ویژه هلال احمر مازندران است.

سردار مسعود جعفری نسب، فرمانده انتظامی مازندران نیز در حاشیه این مراسم از امادگی کامل پلیس و راهور برای خدمات رسانی به مسافران در ایام نوروز خبر داد.

وی بهره گیری از ظرفیت پلیس افتخاری، افزایش تجهیزات، استقرار گشت های ویژه پلیس و افزایش اشرافیت انتظامی را از جمله طرح ها برشمرد.