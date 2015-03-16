مامور نیروی انتظامی رشوه ۲۰۰ میلیون ریالی را رد کرد

سرهنگ یدالله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه یک دستگاه کامیون در حال جابه جایی محموله مشکوک بود، ماموران کلانتری ۲۷ کلانشهر اهواز سریعا به محل مذکور اعزام و ضمن بررسی محموله متوجه شدند کامیون حامل بار قاچاق البسه و پوشاک است که خودرو به همراه محموله توقیف و در این زمینه دو متهم دستگیر و به مقر کلانتری ۲۷ منتقل شدند.

وی افزود: در ادامه شخصی که خود را صاحب بار معرفی نموده و در خصوص برادرش که به علت بار و اجناس قاچاق بازداشت بوده به رئیس کلانتری ۲۷ مراجعه و به منظور چشم پوشی و قانون گریزی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به وی پیشنهاد رشوه کرد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: رئیس کلانتری با عزت نفس ضمن رد مبلغ پیشنهادی مراتب را صورت جلسه کرده و متهمان به همراه مستندات برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شدند.