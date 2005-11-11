پيروزي تيم ملي توگو مقابل پاراگوئه در نيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" در اولين ديدار اين رقابتها دوتيم توگو وپاراگوئه به مصاف هم رفتند كه نيمه اول اين بازي با نتيجه 2 بريك به سود توگو به پايان رسيد.

دراين نيمه ابتدا پاراگوئه با يك گل ازحريف خود جلو افتاد، اما در دقايقي پاياني نيمه اول ودرفاصله دو دقيقه دوگل ازحريف زرد پوش خود دريافت كرد تا بازي برده را واگذاركند.

قضاوت اين ديدار برعهده محسن تركي داور جوان كشورمان بود وتماشاگران كمي ازنيمه اول آن ديدن كردند. بنظرمي رسد با مساعد شدن هوا ومتوقف شدن ريزش باران براي ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان برابرمقدونيه تماشاگران بيشتري به ورزشگاه آزادي بيايند. اين ديدار از ساعت 30/17 دقيقه آغاز خواهد شد.