داروخانه هلال احمر ۲۹ فروردین تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت پخش سها هلال اعلام کرد: داروخانه های مرکزی و شماره ۲ هلال احمر در تهرانپارس و فوق تخصصی و تک نسخه ای هلال احمر روز جمعه ۲۹ اسفند به منظور انبارگردانی تعطیل خواهند بود.

بنابر این گزارش، داروخانه مرکزی و تک نسخه ای هلال احمر مستقر در خیابان طالقانی و شماره ۲ تهرانپارس روز پنج شنبه ۲۸ اسفند نیز تا ساعت ۱۵ خدمات دارویی به شهروندان ارایه می کنند.

روابط عمومی شرکت پخش سها هلال همچنین در خصوص ساعات کار داروخانه های مرکزی و تک نسخه ای و همچنین داروخانه شماره ۲ هلال احمر در منطقه جشنواره تهرانپارس در ایام تعطیلات نوروز اعلام کرد: این داروخانه ها در هفته اول نوروز از ساعت ۸ تا ۱۳ و در هفته دوم منتهی به تعطیلات عید نوروز از ساعت ۸ تا ۱۶ خدمات دارویی به شهروندان ارایه خواهند نمود.

بر اساس همین گزارش، شهروندان تهرانی برای دریافت خدمات دارویی خاص می توانند ۲۹ اسفند ماه به داروخانه ۲۹ فروردین واقع در میدان حر مراجعه نمایند.