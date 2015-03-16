هلاکت ۲۴ داعشی در «الکرامه»/ بازداشت ۳۱ تروریست در مناطق مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فرماندهی عملیات بغداد شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد ۲۴ تروریست داعش در جریان عملیات نیروهای امنیتی عراق در شرق الکرامه به هلاکت رسیده اند.

در این عملیات همچنین ۶۱ بمب خنثی و ۱۸ منزل بمب گذاری شده شناسایی شد. نیروهای امنیتی عراق در ادامه پیشروی های خود ۳ روستا را در «کرمه الفلوجه» آزاد کردند.

تروریست های داعش در پی آغاز عملیات گسترده نیروهای ارتش عراق در استان های صلاح الدین و الانبار برای جلوگیری از پیشروی ارتش عراق منازل و انواع وسایل نقلیه را بمبگذاری می کنند.

روسیا الیوم نیز گزارش داد: نهادهای امنیتی اطلاعاتی عراق طی عملیاتی ۳۱ تروریست را بازداشت کردند که این افراد ۵۲ بمب در مناطق مختلف بغداد تعبیه کرده بودند.

این عملیات با هماهنگی سرویس های امنیتی و شورای عالی قضایی انجام شد و افراد بازداشت شده اعتراف کردند در طول سال ۲۰۱۴ و ابتدای سال ۲۰۱۵ مناطق مختلف بغداد را بمبگذاری می کردند.