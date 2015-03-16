به گزارش خبرنگار مهر، کلاوس تاپفر دوشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی گفت: ابعاد بحران دریاچه ارومیه باید در سطح بین‌المللی انعکاس یافته و یک اجماع بین‌المللی در این خصوص صورت گیرد.

وی ادامه داد: تمامی گروه های حامی محیط زیست باید دست به کار شده و باید از این گروه های نیز حمایت ویژه ای شکل گیرد.

وزیر سابق محیط زیست آلمان مشکل خشک شدن دریاچه‌ها را یک مساله بین‌المللی دانست و گفت: آن‌چه مهم است نحوه مواجهه با این بحران‌هاست و این که هر چه زمان می‌گذرد موضوع حادتر می‌شود.



وی استفاده از تجربیات بین‌المللی را برای احیای دریاچه ارومیه مهم ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه خشک شدن دریاچه ارومیه هنوز به عنوان یک مشکل بین‌المللی شناخته نشده است که در صورت اطلاع‌رسانی مناسب می‌توان از کمک‌های بین‌المللی در این خصوص استفاده کرد.

تاپفر تاکید کرد: حرکت‌های علمی برای احیای دریاچه ارومیه شناخته شده اما مهم‌ترین موضوعی که مطرح است عواقب اجتماعی و اقتصادی این حرکت‌ها و تاثیرات آن بر مردم منطقه است که همزمان باید مورد توجه باشد.

مدیر اجرایی موسسه مطالعات پیشرفته توسعه پایدار با بیان این که کارهایی مثل احیای دریاچه ارومیه می‌تواند نشانه صلح باشد و انسان‌ها را حول یک محور جمع کند، افزود: این موضوع می‌تواند در ارتباطات بین‌الملی و حرکت‌های صلح‌آمیز ایران نیز موثر باشد.