به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پیش از ظهر دوشنبه در آخرین جلسه شورای اداری در سالن کنفرانس شهرستان قائم شهر تصریح کرد: بیشتر مواقع پول کارساز نیست بلکه برخورد زیبا و پسندیده خیلی از مشکلات را برطرف می کند.

وی با اشاره به دیدارهای مردمی در فرمانداری شهرستان، اظهار داشت: در هر سه شنبه حدود ۸۰ متقاضی برای رفع مشکلات به فرمانداری مراجعه می کنند که از این تعداد حداقل نیمی از این متقاضیان مشکلاتشان برطرف می شود.

محمدی در خصوص بررسی و مشکلات مردم هر منطقه در قائم شهر، افزود: بر اساس جدول زمانبندی دیدار مردمی و بررسی مشکلات مناطق شهری و روستایی در سال جاری در ۱۲ مسجد شهری و ۱۶ مسجد روستایی پرداخته شد که ماحصل آن ۱۰۹ مصوبه شهری و ۹۶ مصوبه روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار قائم شهر بیان کرد: همسویی و تعامل مدیران دستگاههای اجرایی موجب رفع مشکلات شهروندان و شهرستان می شود که باید این فضا را پایدار و استحکام دهیم.

چهارشنبه بازار ساماندهی شد

محمدی یکی از اقدامات انجام شده سال جاری را ساماندهی چهارشنبه بازار قائم شهر عنوان کرد و افزود: در همه حوزه مدیریتی و پشتیبان بحث چهارشنبه بازار یک انقلاب بزرگی است که در سطح شهرستان با کارشناسی و بررسی همه جوانب آن انجام شد.

وی از دیگر اقدامات انجام شده در قائم شهر را پرداخت مطالبات کارگران نساجی اعلام کرد و افزود: با همکاری مسئولان استانی، شهرستانی و بانک ملی کشور مطالبات گارگران نساجی پرداخت شده است.

فرماندار قائم شهر در خصوص همکاری بانک ملی، اذعان داشت: بانک ملی تمکین کرد تا سقف ۱۵ میلیارد تومان ال سی کارخانه نساجی را آزاد کند.

محمدی تصریح کرد: برخی مدیران به بهانه رفع مشکلات کارگران نساجی بخشی از قطعات کارخانه را برداشته و بفروش می رساندند.

وی با قدردانی از اصحاب رسانه، اظهارداشت: نقد و نقادی کار درست و خوبی است اما تخریب کارگزاران و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی یک کار بسیار زشت است و امیدواریم که نقد و نقادی را با تخریب اشتباه نگیرند.

محمدی دلیل پسرفت استان مازندران را تخریب کردن مسئولان عنوان کرد و گفت: همه باید در جهت عمران، آبادانی و توسعه گام بردارند.

وی درخصوص ستاد تسهیلات سفر و فعالیت دستگاههای اجرایی شهرستان، افزود: تمام دستگاههای اجرایی باید از همه توان، امکانات و تجهیزات خود برای خدمات دهی به مسافران و شهروندان استفاده کنند.

افزایش بودجه شهرداری قائمشهر

همچنین مهدی ابراهیمی رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر از افزایش بودجه شهرداری این شهرستان خبر داد و گفت: از بودجه سال آینده شهرداری ۸۰ درصد بودجه آن برای بحث های عمرانی و ۲۰ درصد به بحث های جاری اختصاص یافت.

مسئول ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران نیز با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات مقام معظم رهبری مسجد محوری است، اظهارداشت: بمناسبت آئین نکوداشت ۱۸ اسفند از سوی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون سیاسی و امنیتی، فرماندار قائم شهر، مسئول ستاد هماهنگی بر کانون های فرهنگی و هنریمسئول بسیج محلات، بخشدار هزار جریب نکا و شهردار کلارآباد بعنوان مدیران مسجد محور مازندران معرفی شدند.

محمد فوقی افزود: فرماندار قائم شهر از سوی ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور بعنوان مدیر نمونه مسجد مازندران معرفی شد.