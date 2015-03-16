به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکر الهیار نژاد در نشستی خبری با بیان اینکه برای نخستین بار واگن‌های سه تخته در سیر قرار گرفت، گفت: یک واگن سه تخته با ۱۱ کوپه در مسیر تهران - مشهد مربوط به شرکت مهتاب سیر جم زیرمجموعه گروه توسعه ترابر ایرانیان در سیر قرار گرفته است که این واگن ها از سوی شرکت ایریکو بازسازی شد.

وی با بیان اینکه قیمت هر واگن نو ۳ میلیارد تومان است، بیان کرد: با بازسازی این واگن های قدیمی با هزینه ۵۷۰ میلیون تومان، تمامی سیستم ها و تجهیزات به روز شد و فقط بوژی و سیستم ترمز به همان بازسازی شد که همین بازسازی موجب صرفه جویی ارزی برای کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳ واگن سه تخته هم پس از تست شرکت راه آهن در سیر قرار می گیرد، اظهار داشت: براساس شرایط بازار و استقبال مسافران، ساخت واگن های دیگر هم در دستور کار قرار می گیرد و شرکت ایریکو هم آمادگی خود را برای ساخت واگن ها اعلام کرده است.

الهیارنژاد با بیان اینکه شرکت مهتاب سیر جم ۱۲۸ واگن دارد، بیان کرد: برای نوروز این شرکت توان عملیاتی خود را ۱۰ درصد افزایش داده است و دیگر واگن ها را هم بهسازی و نوسازی کرده است ضمن آنکه عمده قطارهای این شرکت در مسیر جنوب تردد دارند و یک قطار در مسیر تهران - مشهد سیر دارد.

وی با بیان اینکه قیمت بلیت واگن های سه تخته ۹۰ هزار تومان است، اظهار داشت: قطارهای نورالرضا زیرمجموعه گروه توسعه ترابر ایرانیان هم امسال با ۵۴ واگن ۴ تخته و تجهیزات به روز به مسافران خدمات رسانی می کند ضمن آنکه هر دو این شرکت ها در برخی مسیرها ۱۰ درصد تخفیف دارند.

الهیارنژاد افزود: شرکت نورالرضا برای مسیرهای تهران - مشهد، مشهد - اصفهان، تهران - شیراز و تهران - کرمان و بالعکس قطار دارد. همچنین شرکت مهتاب سیر جم باشگاه مشتریان کثیرالاسفر را راه اندازی کرده است.