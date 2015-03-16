به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در نشست خبری «همکاری صنعت و دانشگاه؛ فرصت مطالعاتی در صنعت و پسا دکترای صنعتی» با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های اساسی دولت و وزارت علوم، ارتباط بین دانشگاه و صنعت است، افزود: در این زمینه دارای یک خلاء اساسی در بحث اقتصاد دانش بنیان و دانشگاه‌های کارآفرین همچنین تبدیل ایده به محصول و ثروت هستیم.

وی افزود: در این راستا تفاهم نامه‌ای میان وزارت علوم و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال گذشته به امضا رسید، حمایت هایی از پایان‌نامه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و ... در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه انجام می‌گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم در خصوص آیین‌نامه طرح «پسا دکتری صنعتی»، گفت: یکی از فعالیت‌های ما در وزارت علوم، آشنایی دادن اساتید با صنعت و تعریف پایان‌نامه‌هایی بر اساس نیاز کشور توسط آنها است که بر این اساس تفاهمنامه «پسا دکتری صنعتی» به امضا رسید تا در این راستا اساتید قبل از جذب در دانشگاه، باید دوره یک ساله‌ای در صنعت بگذرانند تا با صنعت بیگانه نباشند.

به گفته احمدی، اولویت استخدام در وزارت علوم با افرادی است که در دوره‌های یک ساله آشنایی با صنعت شرکت کنند تا از این طریق به توسعه صنعت فناوری و چرخه توسعه علمی کشور کمک کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم درباره اهداف آیین‌نامه پسا دکتری صنعتی توضیح داد و گفت: گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت، کمک به افزایش توان و مهارت‌های عملی متقاضیان فعالیت در مراکز آموزش عالی در محیط واقعی تولید، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی موجود در کشور برای حل مسائل فنی و مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توانمندی‌های علمی و دانش کارکنان بنگاه‌های اقتصادی از اهداف این آیین‌نامه به شمار می‌رود.

وی درباره آیین‌نامه دوم یعنی فرصت‌های مطالعاتی، توضیح داد و گفت: اعضای هیات علمی و اساتید به جای اینکه ۶ یا ۹ ماه برای فرصت مطالعاتی به خارج از کشور بروند، به مدت یک سال در بخش صنعت، دوره آموزشی می‌گذرانند و در انتهای این دوره، یک ماه به خارج از کشور سفر می‌کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه گفت: بر این اساس این اساتید در مسائل علمی و فناوری کشور وارد می‌شوند تا بتوانند مشکلات کشور را از این طریق برطرف کنند.

احمدی درباره اهداف این تفاهمنامه توضیح داد و گفت: انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری مراکز آموزشی به واحدهای صنعتی که موجب ارتقای توان علمی و فنی واحدهای صنعتی شود، همسویی نگاه صنعت و دانشگاه و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی بین مراکز آموزشی و واحدهای صنعتی، کاربردی شدن دانش اساتید و آشنایی با مسائل مبتلا به صنعت، معدن و تجارت، جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی به ویژه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نیازهای صنعتی، معدنی و تجاری، کمک به رفع مشکلات علمی و تخصصی واحدهای صنعتی، استفاده موثر و مفید از امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات موجود در واحدهای صنعتی از اهداف این آیین‌نامه به شمار می‌رود.