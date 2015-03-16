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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

قضاوت محسن ترکی در رقابتهای AFC Cup

قضاوت محسن ترکی در رقابتهای AFC Cup

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد داوران ایرانی پنجمین دیدار گروه A رقابتهای AFC Cup را قضاوت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازی سلام لبنان و النهدا عمان از سری رقابتهای AFC Cup فردا سه‌شنبه 26 اسفندماه 93 در حالی برگزار می‌شود که داوران ایرانی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای قضاوت این دیدار انتخاب شدند.

بر این اساس محسن ترکی به عنوان داور وسط، محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری به عنوان کمک داوران وی، موعود بنیادی‌فر به عنوان داور چهارم برای قضاوت دیدار فوق به بیروت اعزام می‌شوند.

همچنین گوراو تاپا نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و آونی عبدالکریم سید هاسونه از اردن به عنوان ناظر تیم داوری در این دیدار حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2519276

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