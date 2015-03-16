اعلام راهکارهای مقابله با تحریم بانکی از سوی بسیج دانشجویی

به گزارش مهر، بسیج دانشجویی ۱٠ دانشگاه بزرگ تهران پیرامون راهکارهای مقابله با تحریم بانکی بیانیه ای به شرح زیر صادر کردند.

در این بیانیه آمده است:

«برنامه‌ های اقتصادی براساس و با فرض ماندن تحریم ها بایستی برنامه‌ریزی بشود و تعقیب بشود و تحقیق پیدا بکند. فرض کنیم که این تحریم ها ذره‌ای و سر سوزنی کم نخواهد شد؛ که حالا خود آنها هم همین را می گویند. آنها هم می گویند که تحریمها دست نخواهد خورد، حتی از حالا شروع کردند که اگر در زمینه‌ هسته‌ای هم به توافق برسیم، معنای آن این نیست که همه‌ تحریم ها برداشته خواهد شد؛ هنوز چیزهای دیگری هم هست. (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام ۱۶ تیرماه ۱۳۹۳). بنده عقیده‌ام این است که اگر حتی در مسئله‌ هسته‌ای هم همان‌طور که آنها دیکته می کنند ما پیش برویم و قبول کنیم دیکته‌ آنها را، باز هم حرکت مخرب آنها و تحریم های آنها برداشته نخواهد شد؛ انواع و اقسام مشکلات را باز هم درست می کنند؛ چون با اصل انقلاب مخالفند. (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان ۲۹ بهمن ۱۳۹۳)

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، نظام سلطه به سردمداری آمریکا برای به زمین زدن انقلاب، از سلاح های مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی استفاده کرد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، از زمستان سال ۹۰ جنگ تمام عیار اقتصادی را علیه مردم ایران آغاز کرد.

دشمن از حربه تحریم در جنگ اقتصادی استفاده کرده و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است، اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد راهکارهای فراوانی که این حربه دشمن را کند می کند، دولت می تواند راهکارهای مشخصی را برای بی اثر کردن تحریم های اصلی، بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای، در پیش بگیرد.

در واقع طبق اعترافات صریح مسئولین آمریکا، تحریم های اصلی از جمله نفتی و بانکی در مذاکرات هسته ای لغو نخواهد شد و لغو این تحریم ها به پذیرش خواسته های آنها در موضوعات دیگر از جمله حقوق بشر غربي، حذف مقاومت در مسائل منطقه ای و... مشروط شده است. بنابراین همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند، دولت باید دل به نقاط حقیقی و نه خیالی ببندد.

از سوی دیگر دولت باید توجه داشته باشد که در خوشبینانه ترین حالت ممکن، اگر همه تحریم ها به طور همزمان لغو شود، همچنان چماق تحریم بر سر ملت ایران خواهد بود و مردم و نظام جمهوری اسلامی احساس امنیت اقتصادی نخواهند داشت. راهکار مدبرانه و عاقلانه این است که دولت راه هایی را برای بی اثر کردن تحریم ها بیابد، به این معنا که شرایط اقتصادی و ساخت درونی کشور، به سمتی برود که امکان تحریم برای دشمنان وجود نداشته باشد.

تحریم های تحمیل شده علیه کشورمان در ۲ حوزه اصلی نفتی و بانکی بیشترین اثرگذاری را بر اقتصاد داشته است که تحریم های نفتی به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام و تحریم های بانکی به دلیل وابستگی ارزی به دلار آمریکا و یورو اروپا، امکان پذیر شده است.

در حوزه تحریم های نفتی، با رشد صنایع پتروشیمی و گذر از خام فروشی، می توان در میان مدت به بازار وسیع، گسترده و غیر قابل تحریم محصولات پتروشیمی وارد شده و تحریم های نفتی را بی اثر کرد.

اما درمورد تحریم های بانکی یک راه کوتاه مدت و مفید وجود وارد که به نظر مي رسد دولت توجه لازم را نسبت به آن نداشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ایران می تواند به وسیله حذف ارز واسط دلار و یورو در ۵۵ درصد از مبادلات خود، به واسطه پیمان پولی دوجانبه با چند کشور اصلی طرف معاملات خود، بیش از نیمی از تحریم های بانکی را در کوتاه مدت بی اثر کند. این شیوه ای است که روسیه در یکسال اخیر و بدنبال تحریم های غرب علیه این کشور، برای چند بار از آن استفاده کرده و درحال حاضر درحال رایزنی برای چهارمین و پنجمین پیمان پولی دوجانبه با طرف های تجاری خود است؛ در حالي كه ايران طي چندين سال تحريم هنوز اقدام عملي در اين حوزه انجام نداده است.

از سوی دیگر گسترش پیمان پولی دوجانبه درجهان عمدتا در شرایطی و در بین کشورهایی انجام می شود که تحت تحریم های بانکی غرب قرار ندارند، بلکه مدت هاست كه روشن شدن فرجام فروپاشي اقتصاد امريكا و دلار بدون پشتوانه، قدرت هاي اقتصادي جهان از اروپا تا چين و ... را به فكر دوري از افزايش ذخاير دلاري خود انداخته است. به همين دليل قدرت های اقتصادی غیرغربی از جمله کشورهای عضو گروه بریکس، بدنبال حذف ارز واسط و به جریان انداختن ارزهای ملی خود در سطح بین المللی هستند تا موجب استحکام و امنیت ارزی و مبادلاتی خود شوند.

با توجه به تحریم های بانکی تحمیل شده علیه کشورمان، در شرایط فعلی که بسیاری از پول های ما در کشورهای دیگر بلوکه شده و نیازهای ما در کشور معطل مانده، اهمال مسئولين امر در اقدام عاجل، براي مردم جاي بسي تامل و تعجب دارد.

بدیهی است که یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی، استقلال از ابرقدرت های شرق و غرب بوده است اما تا هنگامی که اقتصاد جمهوری اسلامی به دلار در حال افول وابسته باشد! استقلال اقتصادی نخواهیم داشت.

با تمام این اوصاف، چه در شرایط تحریم و چه در شرایط عادی ما باید با استفاده از ديپلماسي اقتصادي فعال به سمت تقويت پول ملي و استفاده از ریال در مبادلات خارجی و گسترش پیمان های پولی دوجانبه خصوصا با کشورهای درحال توسعه چین، هند، کره جنوبی و... كه خود داوطلب چنين روابطي هستند برویم تا هم از نوسانات ارزی در امان بمانیم و هم مبادلات اقتصادی را آسان تر انجام دهیم.

در این زمینه، با توجه به درخواست هاي مكرر جامعه علمی و نخبگانی کشور از بانک مرکزی در اين خصوص، متاسفانه شاهد انفعال طولاني مدت بانک مرکزی نسبت به این مسئله و در نتیجه تضعيف موضع ایران درمورد تحریم های بانکی و در مذاکرات برای لغو تحریم های بانکی هستیم. لازم به ذكر است اغلب که سخن از حذف دلار در مبادلات خارجی به میان آمده است، مسئولان بانک مرکزی اظهار داشته اند که دلار از بيشتر مبادلات تجاری ایران حذف شده است و در حال حاضر مبادلات با ارزهای دیگر انجام می گیرد. در حالی که منظور از پیمان پولی دوجانبه این نیست که ما از دام دلار در آمده و در دام یوان و روپیه بیافتیم. پیمان پولی دوجانبه به معنای دوجانبه بودن جریان ارزی دو کشور است و لازمه آن برای ایران ورود ریال در سطح منطقه و جهان است.

از سوی دیگر اگر وزارت امور خارجه نیز مانند طرف غربی که مسیر های موازی تحریم مثل کاهش قیمت نفت را در دستور کار قرار داد، به جای گذاشتن تمام داشته های خود در سبد مذاکرات، بر روی طرح هایی مثل پیمان پولی دوجانبه سرمایه گذاری می کرد، نه تنها نیمی از مشکل تحریم های بانکی حل می شد، بلکه این پیام را هم به طرف غربی می داد که ایران هم در صورت شکست مذاکرات، گزینه های زیادی برای حل مساله تحریم ها دارد.

خاطر نشان مي شود كه بسیج دانشجویی به عنوان چشم بيدار ملت، انتظار دارد که بانک مرکزی و وزارت امور خارجه، اقدامات واقعی و نه تبلیغاتی درباره انعقاد پیمان های پولی دوجانبه در راستای بی اثر کردن تحریم ها انجام دهد و هیچ گونه تعلل و انفعالی را در این زمینه برنمی تابد، و تا اقدام عملي و مثمر ثمر مسئولين محترم از مطالبه حقوق ملت مظلوم به هر يك از طرق قانوني، دست بر نخواهد داشت.

این بیانیه از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه های امیرکبیر، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، تربیت مدرس، علم و صنعت، علوم اقتصادی،شهید عباسپور، الزهرا (س) و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به امضاء رسیده است.