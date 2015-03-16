به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر توفیق در نشست خبری «همکاری صنعت و دانشگاه؛ فرصت مطالعاتی در صنعت و پسا دکترای صنعتی» گفت: در حدود ۳۰ سال است که درباره ارتباط صنعت و دانشگاه فعالیت شده، ولی این تفاهمنامه اولین باری است که به صورت رسمی به این ارتباط تاکید دارد.

وی افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه یک ارتباط دینامیک، پویا و بی‌انتها است، چون هم صنعت و هم دانشگاه هر دو رو به رشد هستند و موجودات رو به رشد نمی‌توانند بدون تعامل و تغییر باشند.

معاون، پژوهش، آموزش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در قالب این تفاهمنامه‌ای که بین این وزارتخانه و وزارت علوم به امضا رسید به همه روسای سازمان‌های استانی در سراسر کشور ابلاغ شده تا معاونان پژوهشی خود را به عنوان مشاوران پژوهشی در جلسات مرتبط با صنعت و معدن شرکت دهند تا شاهد ارتباط صنعت و دانشگاه در آینده باشیم.

توفیق گفت: این مشاوران پژوهشی می‌توانند با تشکیل یک شورای مشورتی، ارتباط صنعت و دانشگاه را برقرار کنند.

وی افزود: در حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت، معدن و تجارت است که بخش بزرگی از اقتصاد را شامل می شود. لازم است که این اقتصاد پویا باشد و از این رو باید به سمت فعالیت‌های کاربردی برویم.

معاون، پژوهش، آموزش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شبکه‌های توزیع کشور مشکل داریم، افزود: در فروشگاه‌های ما علمی برای ارتباط با مشتری، تبلیغات، حضور در بازار جهانی، توسعه صادرات و مواردی از این دست وجود ندارد. این علم در دانشگاه‌هاست و بنابراین ارتباط بین صنعت و دانشگاه باید توسعه یابد.

توفیق عنوان کرد: محل تولید اندیشه از شرکت‌های دانش بنیان است و شهرک‌های صنعتی و فناوری محل تولید محصول و تجاری‌سازی آنهاست. تاکنون ۶ شهرک علمی و فناوری در کشور ساخته شده که این شهرک‌ها می‌توانند بر روی محصولات دانش بنیان سرمایه‌گذاری کنند.

وی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های دانش بنیان زمین‌هایی با ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌‌کند که این شرکت‌ها می‌توانند مابقی هزینه را به صورت اقساط پرداخت کنند.

توفیق گفت: تصور ما تاکنون بر این بوده که شرکت‌های دانش بنیان، کوچک و نوپا باشند، اما اخیرا با معاونت علمی و فناوری تعاملاتی صورت گرفته که شرکت‌های دانش‌ بنیان می‌توانند از میان شرکت های بزرگ باشند و در عین حال شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند دانش بنیان باشند.

وی افزود: مقوله ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در حال رشد است و می تواند به درگاهی برای ورود اساتید به صنعت بدل شود.