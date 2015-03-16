افزایش ۱۵ درصدی تجهیزات و نیروی انسانی پلیس گلستان در نوروز ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدمحمود میرفیضی پیش از ظهر دوشنبه در رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر نوروز ۹۴ که در ستاد فرماندهی انتظامی گلستان برگزار شد گفت: همه ساله با نزدیک شدن به فصل بهار و افزایش مسافرت ها برنامه ویژه ای برای آمادگی دستگاه ها برگزار می شود.

سردار میرفیضی افزود: گلستان، استانی مسافر پذیر، مبدا و معبر است و همه ساله میزبان مسافرانی از همه نقاط کشور است.

وی به تعداد بالای وسایل نقلیه در استان اشاره و اظهار کرد: نیروی انتظامی در کنار سایر دستگاه ها در حوزه راه ها، سازمان های هلال احمر و راه و شهرسازی در بخش ترافیکی و همچنین حوزه انتظامی برنامه ریزی کرده است.

وی بر افزایش ایمنی عبور و مرور در سفرهای نوروزی تاکید و بیان کرد: پلیس استان با به کارگیری از تمام تجهیزات در بخش ترافیکی و ساماندهی بیش از ۵۱۲ دستگاه ادوات نقلیه برای حفظ امنیت عبور و مرور آمادگی دارد.

فرماندهی انتظامی گلستان افزود: ۱۲۹ پایگاه ثابت و سیار در ایستگاه های پلیس مستقر شده اند و بیش از ۳ هزار نفر در حوزه خدمات رسانی برای پوشش جاده های استان و شهرستان ها آماده شده اند.

سردار میرفیضی تصریح کرد: نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد تجهیزات و نیروی انسانی افزایش یافته است و اقدامات انتظامی خاصی در نظر گرفته شده است.

وی از برخورد موثر نیروی انتظامی با تخلفات رانندگی حادثه ساز خبر داد و گفت: سازمان های امداد و نجات جاده و راه ها تحت پوشش یگان های پلیس در جاده ها و معابر مستقر هستند.

وی ضمن تاکید بر الزام شرکت امداد خودرو به خدمت رسانی به موقع در جاده ها بیان کرد: در سال ۹۳ بیشترین موفقیت در حوزه کاهش تصادفات داشته ایم که نشان دهنده برنامه ریزی و مجاهدت دستگاه ها بوده است.

فرمانده انتظامی گلستان اظهار کرد: به طور میانگین در بخش تصادف و سوانح به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه در آسیا ۱۰.۹ درصد و در ایران به ۵.۹ درصد رسیده است.

سردار سیدمحمود میرفیضی به بیان آمار فوتی ها در سوانح رانندگی پرداخت و گفت: در بخش فوت در محل حادثه رتبه ششم کشور، در بخش فوت در حین انتقال به مراکز درمانی رتبه پانزدهم کشور و در بخش فوت در مراکز درمانی بالاتر از میانگین کشوری هستیم که باید دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه های مربوطه تلاش بیشتری انجام دهند.

سردار میرفیضی خاطرنشان کرد: در سال ۸۴ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۴۰ کشته در جاده ها داشتیم که این آمار در سال ۹۳ به ۲۱.۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه وضعیت گلستان در این بخش بهتر از میانگین کشوری است ادامه داد: در سال ۹۳ تعداد جان باختگان ۱۰ درصد و مصدومان ۵ درصد بوده و تعداد کل تصادفات نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: کاهش تعداد تصادفات به همت وجود کارهای علمی در برنامه ریزی همه دستگاه ها بوده است و موفقیت بسیار بزرگی است که باوجود افزایش جمعیت و توسعه راه ها، جاده ها و خیابان ها به دست آمده است.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: در سال ۸۴ به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه، ۱۲.۷ در استان کشته ثبت شده است که این آمار در سال ۹۳ به ۷.۱ درصد رسیده است.

سردار میرفیضی در پایان با بیان اینکه پاداش ما رضایت مردم است تصریح کرد: امیدواریم همه شهروندان با رعایت وظایف شهروندی موجب کاهش آمار تصادفات و سوانح نسبت به سال گذشته باشند.

عکاس: ابوطالب ندری