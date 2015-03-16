هاشمی رفسنجانی: انحراف سیاسی از انقلاب اسلامی خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت فدائیان اسلام، آنان را انسان‌های مبارز مومن خواند و گفت: این گروه افتخار پیشتازی مبارزه با استبداد و استعمار را به نام خود در تاریخ ایران بعد از شهریور 20 ثبت کرده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات نظامی فدائیان اسلام را ناسازگار با کارهای تروریستی خواند و گفت: وقتی پس از اقدام‌های نظامی، می‌ایستادند و الله اکبر می‌گفتند، نشان از اعتقاد آنها به جهاد فی سبیل الله داشت.

هاشمی رفسنجانی با ارائه تحلیلی از اتفاقات تاریخی دهه 1320 و پیروزی مردم در ملی شدن صنعت نفت، گفت: آن کارها مقدمه شروع نهضت روحانیت و پیروزی انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان کارهای فدائیان اسلام در تاریخ و تأکید قرآن بر جایگاه سابقون، مخصوصاً آیه «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ» گفت: فدائیان اسلام از مصادیق تمجیدهای قرآنی هستند که بزرگان و رهبران آنها شهید شدند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به سرعت تغییرات اجتماعی و فرهنگی در سایه انفجار اطلاعات و گسترش لوازم اطلاع‌رسانی و گذر علم از مرزهای جغرافیایی گفت: نباید بگذاریم کسانی با تعصبات، فرصت طلبی و کینه‌ها، پس رفت از افکار امام(ره) و شاگردانش را تبلیغ کنند که متأسفانه گاهی تریبون هم در اختیارشان قرار می‌گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اتفاقات چند سال اخیر کشورهای اسلامی و میدان گرفتن تندروها که هنری جز کشتن انسان‌ها و ویرانی خانه‌های مردم ندارند، گفت: استعمار و استبداد وقتی هوشیاری مردم را می‌بینند، به تندروها دل می‌بندند که می‌دانند مردم مسلمان ذاتاً معتدل و میانه‌رو هستند و امنیت اجتماعی و آسایش مردم را بر هم می‌زنند.

وی داعش را با عنوان دروغین «دولت اسلامی» بلای جان مسلمانان شیعه و سنی توصیف کرد و گفت: تعصب و تندروی، دیده عقل را کور می‌کند تا جایی که قتل پیروان مذهبی و عملیات انتحاری را کلید در بهشت می‌دانند.

هاشمی رفسنجانی با ابراز تأسف از حمایت بعضی از بزرگان اسلامی در داخل و خارج از کشور از گروه‌های مشکوک و نوظهور، گفت: هوش اسلامی ایجاب می‌کند که نگذاریم این گروه‌ها افکار مسموم خود را در جامعه پخش کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، انحراف سیاسی و مذهبی از انقلاب اسلامی و اصل اسلام را برای کشور‌های اسلامی خطرناک دانست و گفت: تفرقه‌انگیزی اساس برنامه‌ها و کارهای آنهاست.

در آغاز این دیدار محمد مهدی عبد خدایی، رئیس جمعیت فدائیان اسلام، با یادآوری اتفاقات سال‌های فعالیت فدائیان اسلام، به بیان خاطراتی از قتل رزم آرا، ملی کردن نفت، ترور کسروی، پیمان نظامی بغداد، 15 خرداد، تبعید امام (ره) و زندانی شدن بزرگان نظام از جمله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: بزرگان کشور می‌دانند که هاشمی رفسنجانی در جریان مبارزه چه زحماتی کشیده‌اند.

حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی نیز در سخنانی با ابراز تأسف از افزایش فضای غیراخلاقی در رسانه‌های نوشتاری، دیداری و گفتاری کشور، گفت: مسؤولان باید توجه داشته باشند که مردم با شعور ایران، با زیرکی این فضا را رصد می‌کنند.

حجت الاسلام شبیری و طاهری نیز به بیان دیدگاه‌های خویش در خصوص مسایل دینی و اسلامی پرداختند.