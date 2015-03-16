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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

سعیدی خبر داد؛

اختتامیه جشنواره محلات به سال ۹۴ موکول شد

اختتامیه جشنواره محلات به سال ۹۴ موکول شد

کرج- مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج از برگزاری مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره ورزشی محلات در سال آینده خبر داد.

حسین سعیدی سیرایی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج  به خبرنگار مهر اظهار داشت:جشنواره ورزشی محلات با معرفی تیم ها و نفرات برتر هفته گذشته به پایان رسید و ما بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در صدد بودیم اختتامیه جشنواره را در هفته جاری برگزار وجوایز تیم های برتر را اهداء کنیم اما با توجه به کثرت برنامه ها مقرر شد این اختتامیه در سال ۹۳ ودر زمان مناسب برگزار شود.

وی با بیان اینکه این سازمان در نیمه دوم اسفندماه برنامه های زیادی را به اجرا در آورد گفت: برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران ورزش و اجرای فاز نهایی تجهیز مدارس به لوازم ورزشی را در دستور کار داشتیم ضمن آنکه این سازمان مشارکت جدی در طرح استقبال از بهار دارد لذا گستردگی کارها موجب شد تصمیم به تعویق برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره ورزشی محلات بگیریم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در پایان با عذرخواهی از شهروندان مشارکت کننده در جشنواره ورزشی محلات به واسطه این تاخیر گفت: در سال آینده تلاش می کنیم با برگزاری مراسمی در خور شهروندان این قصور را جبران کنیم.

کد مطلب 2519332

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