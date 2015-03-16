به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی حسین خانی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم معرفی طرح تربیت توحیدی که در سالن امام خامنه‌ای حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: مسئله تربیت اخلاقی در حوزه علمیه یک اصل و مهم‌ترین رسالت حوزه و حوزویان است.

وی تربیت اخلاقی را مهم‌ترین تفاوت حوزه علمیه با سایر موسسات علمی دانست و گفت: در بخش‌های مختلف اقداماتی انجام شده است؛ اما به نظر می‌رسید باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد و در این راستا شورای راهبردی در معاونت تهذیب راه اندازی شد.

معاون تهذیب حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه سه سال از فعالیت این مجموعه می‌گذرد، تصریح کرد: در جلسات شورای راهبردی معاونت تهذیب از کارشناسان مختلف دعوت شد و طرح‌های مختلف بررسی شد و دو طرح مورد نظر بود که یکی از این طرح‌ها، طرح تربیت توحیدی است.

حجت الاسلام حسین خانی با تأکید بر اینکه تدوین نظام جامع تربیتی و فرهنگی در حوزه‌های علمیه نیاز امروز است، عنوان کرد: در این شورای راهبردی به نتیجه رسیدیم که به جای ارائه پیام‌های متکثر به طلاب، فعالیت‌ها به توحید متمرکز شود و توجه طلاب به این مسئله مهم جلب شود.

وی با بیان اینکه این طرح ابتدا در مدرسه علمیه حقانی اجرا می‌شود، ابراز کرد: این طرح ابتدا در چندین مدارس حوزه‌های علمیه بصورت آزمایشی اجرا می‌شود تا نتایج و نقاط قوت و ضعف آن را ببینیم و سپس بعد از رفع نقاط ضعف‏‏ این طرح در مدارس دیگر نیز اجرا شود.

معاون تهذیب حوزه‌های علمیه در پایان گفت: طرح دیگر حلقات تربیتی است که طلاب از ابتدای ورود تحت رسیدگی فرد آشنا با موضوعات تربیتی قرار می‌گیرند.

هم چنین در ادامه این مراسم عضو شورای راهبردی معاونت تهذیب حوزه های علمیه گفت: اگر بخواهیم کار ویژه و روشنی در زمینه تهذیب نفس طلاب انجام دهیم؛ نقطه کانونی تهذیب نفس و مباحث اخلاقی توحید و عبودیت است و سایر مباحث اخلاقی از این مهم استنتاج می‌شود.

حجت الاسلام محمد عالم زاده نوری اضافه کرد: طلبه علاوه بر تقویت اخلاق فردی، باید توحید را در معنای اجتماعی درک کند و علاوه بر اینکه دغدغه فردی دارد، دغدغه موحد اجتماعی بودن را هم داشته باشد.