امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اختلاف بوجود امده در فدراسیون فوتبال بین اسدی، خاکپور و کی‌روش گفت: دو مطلب ساده و کوتاه در این رابطه می گویم. اول: کمیته تیم‌های ملی باید تصمیم قطعی بگیرد و حَکم این ماجرا باشد.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر ادامه داد: نکته دوم اینکه آقای اسدی حرف‌هایی که زده درست بوده و کارشناسی کرده و ممیزی حق ایشان است و حق دارد کارنامه کی روش را با قبلی‌ها مقایسه کند و بگوید شما معلم خوبی هستید اما کارنامه خوبی ندارید.

امیر عابدینی در مورد شکست در دومین مزایده سرخابی ها و البته سومی مزایده بعد از سال جدید گفت: کمیته واگذاری حتما سه صرفه را در سومین مزایده در نظر می گیرد. اول صرفه و صلاح دولت، دوم صرفه خریدار و سوم صرفه و صلاح باشگاه.

عابدینی در ادامه افزود: کمیته واگذاری باید همه جوانب را ببیند و بعد از دو بار مزایده گذاشتن الان دیگر به این سه نکته رسیده و می داند که هر کدام را که در نظر نگیرد با شکست مواجه می شود. این طبیعی است که کارشناسی کرده باشند و تفکر خریدار را هم در نظر بگیرند.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مورد اعلام ورود شرکت رفاه برای خرید پرسپولیس گفت: من اساسنامه ماجرای رفاه را نمی دانم اما اگر رفاه بیاید، یعنی بتواند بیاید برای خرید، بضاعت و توان اداره تیم بزرگ را دارد و رقیب خوبی هم برای دیگر خریداران محسوب می شود.

وی در مورد این سوال که اگر اساسنامه رفاه یا هر شرکت دیگری به اصطلاح «خصولتی» باشد آیا می تواند برای خرید پرسپولیس اقدام کند؟ گفت: قانون به صراحت می گوید خصوصی، نگفته خصولتی. در بودجه سال ۹۳، تبصره سوم، بند ع می گوید باشگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند.

عابدینی در مورد تجربه بد بخش خصوصی در راه آهن و داماش و استقلال اهواز و ... و نگرانی برای این باشگاه‌ها گفت: راه آهن نزدیک به پنجاه سال سابقه حضور در فوتبال را به عنوان یک باشگاه بازیکن ساز که موجب زیبایی فوتبال می شد دارد و البته واگذار شد، پشت این ماجرا اما خریدار دچار مشکل شد اما آیا فکر می‌کنید همه بخش خصوصی با چنین مشکلاتی مواج است؟

مدیرعامل پیشین پرسپولیس در ادامه افزود: من با صراحت عرض می‌کنم در دو سال گذشته چقدر مدیر دولتی مشکل پیدا کرده اند؟ مدیران خصوصی چطور؟ اینکه رسانه ها بعضا موارد بخش خصوصی را بیشتر نشان می دهند و موارد مشکل دار بخش دولتی را نشان نمی دهند یا کمتر نشان می دهند دلیل ضعف بیشتر واحد های خصوصی نیست. فلان معاون بالا رتبه بهمان اشتباهات بسیار بزرگ را انجام می دهد اما رسانه‌‎ها تنها دو روز به آن می پردازند اما در بخش خصوصی گهگاه بیش از دو سال پرونده را پیگیری می کنند. ما نباید بگوییم بخش خصوصی بد کار کرده یا شکست می خورد.

وی افزود: شما ببینید بازار، صنف طلا و نقره، بازار فرش، پنبه و... در دست بخش خصوصی هستند و حتی در صنعت هم بخش خصوصی در حال کمک کردن به دولت است سالها هم هست که چنین است، چرخه آن هم با وجود برخی مشکلات اقتصادی هنوز می چرخد و اعتبار دارد پس نباید بخش خصوصی را ضعیف بدانیم، در داماش هم وام و تسهیلاتی گرفته بودند که نتوانستند به موقع آن را پرداخت کنند وگرنه داماش هم مشکل دار نمی شد.

عابدینی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر تصریح کرد: الان این دو باشگاه دولتی اداره می شوند شما ببینید چه می کشند؟ مگر پرسپولیس بیشتر از یک سال و چند ماه است که دردست دوستان است؟ در این چند ماه چند مدیر عوض کرده و چقدر تعهد مالی دارد؟ باید از بخش خصوصی حمایت کرد چون چنین اتفاقاتی آنجا رخ نمی دهد.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: دولت اهتمامی ورزیده در مورد ورزش و با مجلس هم راستا شده است. همین بحث مالیاتی را ببینید بالاخره یک تعریف قانونمند در آن دیده می شود. در برخی از کمیسیون ها همین حالا برای حق پخش تلویزیونی بحث می شود که وقتی به صورت قانون درآید بسیاری از معضل ها حل می شود.

عابدینی در پاسخ به این سوال که آیا بی تکلیف بودن حق پخش در شرایط فعلی نمی تواند خریدار را از نظر اقتصادی دچار دوگانگی کند و یا ورشکست کند گفت: خریدار باید بضاعت خودش را نگاه کند و اینکه بتواند از فوتبال پول درآورد. من از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ در پرسپولیس تنها ۳۱۴ میلیون تومان در پرسپولیس از دولت کمک گرفتم که آن را هم برگرداندم، اسنادش هست و می توانید ببینید. من که رفتم ۸۰۰ هزار مارک پول هم در باشگاه گذاشتم آنهم بدون بدهی. در سال آخر البته ۵۰۰ میلیون تومان آقای «محمدعلی زم» از حوزه هنری در پرسپولیس هزینه کرد.

مدیر عامل سابق پرسپولیس در ادامه افزود: ما فکر کردیم، درآمدزایی کردیم و تبلیغات کردیم و از راه ترانسفر هم پول درآوردیم. فدراسیون فوتبال هم به ما پولی نداد. سازمان تربیت بدنی هم اصلا بودجه نداشت. استقلال هم همینطور بود ما بدهکاری نگذاشتیم.

عابدینی در پایان افزود: مطمئن باشید شرایط اقتصادی درست می شود. الان شب عید است و می خواهم کاملا مثبت حرف بزنم. الان طوری با این موضوع واگذاری برخورد می کنیم که انگار می خواهیم کوه دماوند را ببریم وسط صحرا بگذاریم!