استان گلستان می تواند در امنیت پایدار پایلوت کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی پیش از ظهر دوشنبه در رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر نوروز ۹۴ که در ستاد فرماندهی انتظامی گلستان برگزار شد گفت: ستاد تسهیلات نوروزی در گلستان مجموعه ای بالغ بر ۲۰ هزار نفر از افرادی است که باید نظم و آرامش را برای هموطنان و مردم استان به ارمغان بیاورند.

طهماسبی افزود: بالغ بر ۲۰ دستگاه اجرایی عضو کمیسیون ستاد تسهیلات سفر نوروزی هستند که امنیت و سلامت را تامین می کنند.

وی به وجود امنیت پایدار در کشور اشاره کرد و گفت: امروز در کشور از امنیت پایدار برخوردار هستیم و علاوه بر آن در کشورهای منطقه نیز توانسته ایم حضور معنوی داشته باشیم که موجب شده برخی از این کشورها به آرامش دست یابند.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی از تجربه فراوانی در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی برخوردار است اظهار کرد: امروز جهانیان به نظام جمهوری اسلامی محتاج هستند و ما به امنیت پایداری که داریم افتخار می کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان ضمن اشاره به پیروزی های بزرگ ایران در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی خاطرنشان کرد: ما به باشگاه هسته ای جهان پیوستیم و از این باشگاه استفاده های بهداشتی و صنعتی می کنیم و همچنین به باشگاه هوایی و فضایی جهان پیوسته ایم.

طهماسبی به مذاکرات هسته ای اشاره و اظهار کرد: اگر پیروزی های متوالی جمهوری اسلامی نبود امریکا و رژیهم صهیونیستی با زیاده خواهی های خود ما را به گوشه رینگ می بردند.

وی افزود: فرزندان ما در خط مقدم مذاکرات هسته ای با حمایت های رهبر معظم انقلاب و مردم که در راهپیمایی مقتدرانه ۲۲ بهمن نشان دادند، توانسته اند از حقوق هسته ای ما دفاع کنند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ سفر رییس جمهور به گلستان را شاهد بودیم که با ده ها مصوبه برای گلستان همراه شد و نشان داد که سفر خوش یمنی بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: استان گلستان عاری از هرگونه تنش و ناامنی است و می تواند به عنوان پایلوت کشور شناخته شود.

علی اصغر طهماسبی به موضوع اسلام هراسی دشمنان اشاره و تصریح کرد: پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و امریکای جنوبی توطئه های اسلام هراسی را خنثی کرده است.

طهماسبی اظهار کرد: ما می توانیم به این افتخارات خود در عرصه های سیاسی و بین المللی اضافه کنیم و امیدوارم با حمایت همه دستگاه های اجرایی بتوانیم گام بلندی برای توسعه و اشتغال پایدار گلستان برداریم.

وی در پایان به ایجاد امنیت پایدار و رعایت بهداشت ایمنی تاکید کرد و گفت: در گلستان مولفه های امنیتی زیادی داریم و همه باید کمک کنیم که سفر ایمنی در نوروز داشته باشیم.

عکاس: ابوطالب ندری