نگرانی از پسماند استانهای شمالی و جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار ظهر دوشنبه در همایش سراسری دهیاران، بخشداران و روسای شورای اسلامی مازندران افزود: ما نسبت به آموزش و فرهنگسازی در مدیریت پسماند باید توجه کافی داشته باشیم زیرا افق پیش رو مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه دهیاریها در زمنیه آموزش و فرهنگسازی برای مدیریت پسماند نقش کافی دارد گفت: باید تفکیک زباله و مدیریت پسماند مورد توجه جدی قرار گیرد و امیدواریم در سال ۹۴ به مدیریت پسماند توجه خوبی داشته باشیم.

وی به اعتبارات ماده ۱۲۳ اشاره و اضافه کرد: دولت تدبیر و امید علیرغم همه محدودیتهایی که داشته است اما در سال جاری اعتبارات خوبی تخصیص داده است.

معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: پارسال ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار توزیع شده بود ولی امسال در حوزه دهیاریها، قریب ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار توزیع شده است.

تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات

وی جمع اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریها را بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات در سال جاری دو برابر شده که بی سابقه است و برای اولین بار در سال جاری ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و دهیاریها تخصیص داده شده است.

وی توزیع ۲۵۰۰ ماشین آلات را از جمله اقدامات برشمرد و گفت: از این میزان ۱۴۱ دستگاه ماشین آلات به استان مازندران تخصیص داده شده است.

معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: ازمحل بند ه ۴۵ میلیارد تومان قیر خریداری و بین دهیاریها توزیع شد که حدود دو میلیارد تومان بین ۸۱ دهیاری مازندران توزیع شده است.

کوشش تبار یادآور شد: عملکرد خوب استانها و فرایند سالم و سلامت سبب توزیع مناسب اعتبارات شد و دولت و مجلس را به این باور رساند که اگر قرار است در حوزه روستایی مشکلات رفع شود، باید بند ه و اعتبارات آن تقویت شود.

افزایش بودجه دهیاریها در سال ۹۴

کوشش تبار افزود: در بودجه ۹۴، بودجه بند ه از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و در سال آتی هم به دهیاریها و هم به روستاها کمک خواهیم کرد.

معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: دهیاران و بخشداران باید با حسن تدبیر، تدبیر دولت را به امید تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه در زمینه فرهنگ گفت: روستای خرمای کلای قائمشهر توانست در حوزه کتاب در کشور صاحب رتبه شود که نشان تلاشهایی در بخش فرهنگ بوده است.

وی ساماندهی ساخت و سازها را از جمله تلاشهای صورت گرفته در روستاهای مازندران بیان کرد و گفت: مازندران در زمینه ساماندهی ساخت و سازها عملکرد خوبی داشته است.

کوشش تبار از مازندران به عنوان یکی از سه استان کمربند سبز بی بدیل کشور یاد کرد و گفت: حرکتهای خوبی در حوزه پسمانده مازندران شروع شد ولی کافی نیست.

فرآیند مالی دهیاریها شفاف سازی شود/ لزوم برنامه ریزی برای افق پنجساله روستاها

معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شفاف سازی فرآیند مالی را از وظایف دهیاران برشمرد و گفت: دولت موظف می داند به روستایی کمک کند تا به شهروند حاشیه نشین تبدیل نشود.

محسن کوشش تبار، اولویت بندی در برنامه ریزیها را از دیگر برنامه ها و وظایف دهیاران اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۸۳۰ شرکت تعاونی دهیاری در کشور داریم که باید این شرکتها تقویت شوند.

وی موتور محرک دهیاری را شرکتهای تعاونی برشمرد و گفت: نظام مندی فرآیند صدور پروانه ساختمان از جمله خدمات خوبی است که در مازندران انجام شده است.

وی نحوه بکارگیری دهیار، بیمه، جذب، ورود دهیار به عنوان همکار دستگاه اجرایی و دهیار به عنوان مدیر بحران را از جمله برنامه ها برای تقویت امور روستایی بیان کرد و گفت: در قانون جامع دهیاریها به مباحث مختلف توجه شده است.

کوشش تبار با اشاره به اینکه ۶۵ درصد دهیاران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند به بحث کمیسیون ماده ۹۹ و تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: باید برخورد جدی با تخلفات ساختمانی صورت گیرد.

معاون امور دهیاریهای کشور، برنامه ریزی برای افق پنجساله روستاها و ثبت بودجه در سامانه را از مهمترین انتظارات و نیازها برشمرد و از دهیاران خواست در این زمینه تلاش وافری داشته باشند.