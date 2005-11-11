وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با مراجع قم ديدار مي كند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، محمد حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، روز چهارشنبه در سفري به قم، علاوه بر توديع و معارفه مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم، به منظور اخذ رهنمود با مراجع تقليد وعلما، ديدار و آخرين وضعيت فرهنگي كشور و راه كارهاي مناسب براي بهبود آن را مورد بررسي قرار خواهد داد.

بر اساس اين گزارش به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، يكي از گزينه ها براي مديريت ارشاد اسلامي استان قم ، حجت الاسلام حميد رسايي مي باشد.

وي مسوول دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر ايران است و داراي تاليفات، مقالات و تحقيقاتي درزمينه مسائل فرهنگي كشور مي باشد.