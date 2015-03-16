همايش هفتصدمین سال بزرگداشت«شاه رکن الدین عالم (ره)» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاري اين مراسم با حضور ممنون حسین، «رئیس جمهوری پاکستان» و تعدادی از مقامات دولتی، وزراء، علماء و مشایخ برجسته و برخی سفرای کشورهای خارجی مقیم اسلامآباد صورت گرفت كه در پي آن نسبت به افکار و اندیشه شاه رکن عالم (ره) اشاره و بر اهمیت تصوف و نقش مهم صوفیان در منطقه شبه قاره و جامعه پاکستانی تأكيد شد.
در ابتداي اين مراسم، آیاتی چند از کلامالله مجید قرائت، سپس ممنون حسین، «رئیس جمهوری پاکستان» از علمای دینی کشورش خواست تا تلاش بیشتری در جهت ترویج افکار و اندیشههای عالمان و عرفای بزرگی چون شاه رکن عالم (ره) مبذول دارند تا از این طریق به خارج شدن پاکستان از ناآرامیها و افراطگرایی کمک کنند.
وی افزود: عمل کردن به افکار و اندیشههای علمای دینی بزرگ میتواند جامعه را از شر پلیدیهایی همچون خشونت و ظلم و تروریسم نجات دهد و صلح و امنیت به ارمغان بیاورد.
در ادامه، شهابالدین دارايی، «رایزن فرهنگی ایران در اسلامآباد» با تأكيد بر اهمیت بازخوانی زندگی و اندیشه شخصیتهای بزرگ معنوی و روحانی جهان اسلام، این اقدام را برای متوقف کردن اقدامات ضد انسانی و ضد اسلامی که گاهی به نام دین انجام میشود، ضروری دانست و گفت: جهان اسلام نیازمند بازخوانی اندیشه شخصیتهای بزرگ است.
وی بيان كرد: پاکستان و منطقه شبه قاره مهد پرورش عرفای بسیاری همانند داتا گنج بخش، نظام الدین اولیا، بهاءالدین زکریا، میرسیدعلی همدانی، شاه رکن الدین عالم است که هرکدام در عصر خویش با منش، رفتار و اخلاق نیک، قلوب نه تنها مسلمانان بلکه افراد بیشماری از غیرمسلمانان را هم مجذوب خویش و مجذوب اسلام کردهاند.
رايزن فرهنگي كشورمان ادامه داد: همین امر منجر به زندگي مسالمتآميز مسلمانان و غیر مسلمانان در پرتو رحمت و رافت اسلامی شد.
وي افزود: لازم است تا باري دیگر زندگی شخصیتهای معنوی، روحانی و عرفانی همچون شاه رکن الدین عالم (ره) را در مدارس، دانشگاهها، رسانهها، محافل و در جامعه بازخوانی كنيم تا نسل امروز در انتخاب روش و منش، این افراد را الگو قرار دهند.
راهاندازی مركز مطالعات بررسی افكار و انديشههای تصوف در شبه قاره
غضنفر مهدی، «رئیس انجمن آثار و تاریخ پاکستان» از ديگر سخنرانان اين مراسم بود كه با اشاره به راهاندازي مركز مطالعات بررسي افكار و انديشههاي تصوف در شبه قاره، گفت: برای بررسی نقش صوفیان در تعلیم و تربیت مردم منطقه و همچنين، ترویج و نشر اندیشههای صوفیان شبه قاره بايد مركزي با عنوان مطالعات بررسی افکار و اندیشههای تصوف تأسیس شود.
سردار محمد یوسف، «وزیر امور مذهبی پاکستان» اظهار كرد: دولت پاکستان امروز با چالشهای مختلف روبرو است كه مهمترین آنان تروریزم است که تروریستها به نام اسلام دست به اقداماتی میزنند که ضد اسلام محسوب میشوند.
در بخش پايانی، علیشیر جانااف، «سفیر تاجیکستان در اسلامآباد» و پیتر، «سفیر کشور استرالیا» بر لزوم بررسي افكار و انديشههاي عالمان و بزرگان براي تحکیم صلح و دوستی در جوامع اسلامی تأكيد كردند.
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