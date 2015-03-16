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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۴

داوران پنجمین دوره جایزه عکس «شید» معرفی شدند

داوران پنجمین دوره جایزه عکس «شید» معرفی شدند

هیات داوران پنجمین دوره جایزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی ایران (شید) معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره جشنواره عکاسی مستند اجتماعی «شید» از ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ آغاز به کار خواهد کرد و تا ۳ اردیبهشت ادامه دارد. فراخوان این جایزه در روزهای آینده منتشر می‌شود.

شورای سیاست‌گذاری جایزه عکاس «شید» شامل پیمان هوشمندزاده، بهروز مهری و روشن نوروزی، پنج داور ایرانی را برای بررسی آثار پنجمین دوره جایزه عکس شید (Sheed Award ۲۰۱۴) برگزیدند.

مهران مهاجر، مهدی وثوق‌نیا، پیمان هوشمندزاده، جلال شمس آذران و آرش خاموشی پنج عکاسی هستند که آثار عکاسان را در پنجمین دوره جایزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی ایران داوری خواهند کرد.

جایزه شید (به معنای نور و روشنایی) یک جایزه مستقل و تخصصی عکاسی است که هر سال به یک عکاس در حوزه عکاسی مستند اجتماعی اعطا می‌شود. این جایزه‌ فقط یک نفر را به واسطه مجموعه عکس‌هایی که در حوزه مستند اجتماعی عکاسی کرده است، به‌عنوان برنده جایزه معرفی می‌کند.

بهروز مهری، تهمینه منزوی، ابوالفضل نسایی و عبدالله حیدری به ترتیب برگزیدگان دوره‌های‌ پیشین این جایزه بوده‌اند.

کد مطلب 2519381

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