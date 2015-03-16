سال ۹۴ زمان تاثیرگذاری مشاوران جوان گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی ظهر دوشنبه در نشست با مشاوران جوان استان، ضمن تاکید بر وجود مشکلات در مسیر فعالیت مشاوران جوان، از عملکرد مشاوران استان ابراز رضایت کرد و گفت: در برخی شهرستان ها انتظارات ما بر آورده نشده و همکاران باید تلاش بیشتری در این حوزه داشته باشند.

وی به راه اندازی کارگروه های حوزه جوان استان اشاره کرد و افزود: در سال ۹۳ برای تهیه بانک اطلاعاتی از جوانان صاحبنظر و ارتباط با فعالان غیردولتی علاوه بر جوانان شاغل در ادارات و تلاش شده است.

رئیس گروه مشاور جوان استاندار با بیان این که سال ۹۴، سال پویایی و تاثیرگذاری حوزه مشاور جوان و ارائه راهکارها و طرح های کاربردی براساس داشته های موجود است، ادامه داد: مشاوران جوان فرمانداری ها باید با همکاری اتاق فکر خود نسبت به تهیه برنامه عملیاتی سال ۹۴ اقدام کنند.

وی با تاکید بر این که مشاوران باید از اقدامات کلیشه ای و صرفا تکراری خودداری کنند، خواستار توسعه دامنه فعالیت آن ها شد و بیان کرد: ملاک عمل شرح وظایف ابلاغی مشاوران جوان فرمانداری ها است.

نصیبی گفت: تلاش داریم برای استفاده از خرد جمعی و ارزیابی مستمر فعالیت ها، نشست نقد و ارزیابی عملکرد را هر دو ماه یک بار برگزار کنیم.

مشاور جوان استاندار خاطرنشان کرد: به تناوب نیز در خلال این دو ماه در خدمت مشاوران جوان برخی فرمانداری ها برای برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد صورت گرفته در آن شهرستان هستیم.