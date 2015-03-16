گله از عدم تحویل زمین کتابخانه مرکزی البرز و نپرداختن نیم درصدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی البرز، حجت الاسلام شمس الله فلاح در یازدهمین جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی استان که با حضور استاندار البرز برگزار شد، در پایان سال بر لزوم توجه به ساخت کتابخانه مرکزی و رفع موانع تحویل قطعی زمین کتابخانه مرکزی در کرج تاکید کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز در این جلسه که با حضور استاندار البرز برگزار شد، گفت: دلایل غیر قابل قبولی برای عدم تحویل زمینی که مبلغ کارشناسی شده آن را هم پرداخت کرده ایم می آورند، ما در نبود کتابخانه مرکزی و مرجع در کرج ضعف داریم که باید به آن رسیدگی شود. جوانان و نوجوانان از نبود فضاهای لازم برای مطالعه در کرج رنج می برند.

حجت الاسلام فلاح در ادامه گفت: طبق آماری که در دست داریم تنها دو شهر گرمدره و هشتگرد در این باره به تکالیف قانونی خود عمل کرده اند و بدهی خود را به کتابخانه های عمومی پرداخت نموده اند که از این بابت از شهرداران محترم این دو شهر کمال تشکر و قدردانی را دارم.

موانع تحویل زمین کتابخانه مرکزی کرج برطرف شود

در این جلسه استاندار البرز دستور داد تا اداره کل راه و شهرسازی نسبت به رفع موانع موجود در واگذاری زمین واقع در اردلان 6 به اداره کل کتابخانه های عمومی استان اقدام کند. همچنین با بررسی لازم در صورت وجود زمین مناسب تر نسبت به جایگزینی و واگذاری زمین اقدام نماید.

در این جلسه همچنین مصوب شد با توجه به فقدان کتابخانه مرکزی استان و اهمیت ساخت آن در مرکزیت شهری و فضای مناسب برای کتابخانه، اداره کل کتابخانه های عمومی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، معاونت فرهنگی شهرداری و یا سایر دستگاههای ذیربط نسبت به معرفی زمین های مناسب و پیگیری واگذاری آن اقدام و گزارش آن را برای تصمیم گیری نهایی در جلسه آینده ارائه نمایند.

اداره کل کتابخانه های عمومی دبیر جلسه انجمن کتابخانه های استان شد

در بخش دیگری از صحبت های مدیرکل کتابخانه های عمومی به دبیری اداره کل کتابخانه های عمومی اشاره شد که استاندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان دستور دادند تا مصوب شود با توجه به اشراف مدیر کل کتابخانه های عمومی استان بر موضوعات و مسائل موجود در کتابخانه ها دبیری انجمن های کتابخانه های عمومی به اداره کل کتابخانه های عمومی استان واگذار شود.

در صورت استنکاف شهرداران از پرداخت نیم درصد، از حساب استانی شهرداری ها کسر می شود

اداره کل کتابخانه های عمومی هم که با لیستی از بدهی نیم درصد شهرداری های استان در این نشست حاضر شده بود. براین اساس مصوب شد تا با همکاری اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری و برگزاری جلسه مابین مدیران کل نسبت به پیگیری امر اقدام نمایند و در صورت استنکاف شهرداران از حساب استانی شهرداری ها کسر و به حساب انجمن واریز شود.

فرصت های اقتصادی برای کمک کتابخانه ها

همچنین مصوب شد برای توسعه فضای کتابخانه های عمومی و رشد سرانه زیربنایی کتابخانه ها، اداره کل کتابخانه های عمومی جهت مشارکت بانکها و مراکز اقتصادی و صنعتی، شهرداری ها و اداره کل اوقاف و امور خیریه مکاتبات لازم را در این زمینه انجام دهند. همچنین مکاتبه ای با سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود تا در این رابطه مراکز صنعتی و تجاری را به ساخت کتابخانه تشویق نمایند.

مصوب شد حجت الاسلام فلاح مدیر کل کتابخانه های عمومی و احمدیار مسئول مالی اداره کل به عنوان اعضای حقیقی انجمن عضو شوند.