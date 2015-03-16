به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامران در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار داشت: آمریکایی‌ها که ادعای ابرقدرتی دارند، چرا هفت نماینده کنگره آنها جیره‌خوار ضد انقلاب هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اسامی و مقدار حقوقی که این نمایندگان کنگره آمریکا از ضد انقلاب دریافت می‌کنند، در اختیار ماست و در صورت ادامه این روند، منتشر خواهد شد.

وی اقتصاد مقاومتی را در سال 93 مظلوم خواند و گفت: من ناظر مجلس بر سفرهای خارجی هستم و بارها این طرح را ارائه داده‌ام که مسئولان به هر کشوری که بخواهند سفر کنند، می‌توانند ارز دولتی دریافت نکنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال اگر جهت بررسی اموال بابک زنجانی به سوئیس می‌روند، باید نماینده‌ای از دیوان محاسبات آنها را همراهی کند.

کامران با اشاره به مخالفتش با انتخاب رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات، گفت: فرد اصفهانی در آن زمان در دایره نزدیکان رحیمی قرار داشت که کار چاق کن بود و با معاون اول شدن رحیمی، بزرگتر هم شد.

وی تاکید کرد: تا فساد و کار چاق کنی وجود دارد، اجازه اجرای اقتصاد مقاومتی را نمی‌دهد.

کامران، دیوارکشی اطراف مجلس و ایجاد سالن‌های جدید برای خانه ملت را مغایر اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: رفتار اقتصادی در قوا باید اصلاح شود و سه قوه پول‌های خارج از شمول را حذف کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: جرات داشته باشید و یارانه پردرآمدها را حذف کنید. برای یک لقمه رای، ندوید.

وی همچنین از عدم حل مشکل بازنشستگان فولاد و بازنشستگان آموزش و پرورش انتقاد کرد.

کامران، وزیر راه و شهرسازی را در صورت عدم اصلاح رفتارها، تهدید به استیضاح کرد و از رئیس قوه قضاییه برای برخورد با آقازاده‌ها تقدیر نمود.