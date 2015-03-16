به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه صبح امروز دوشنبه ۲۶ اسفندماه در نشست خبری طرح های آرامش بهاری و سوگواره یاس نبوی در جمع خبرنگاران گفت: این طرح ملی با هدف خدمت رسانی مطلوب به زائران و مسافران نوروزی، تقویت باورهای دینی و مذهبی و ارتقاء سطح دینی زائران و همچنین تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی کشور با بسیج بیش از ۳۰ هزار نفر از کارکنان سازمان اوقاف، خدام و هیأت امنا در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور برگزار می شود.

* برگزاری مراسم ویژه تحویل سال در ۱۶۶۵ امامزاده

وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری امسال از ۲۸ اسفند ماه تا ۱۴ فروردین ماه در ۲۳۲۶ امامزاده کشور برگزار می شود، تصریح کرد: نخستین برنامه پیش بینی شده در این طرح، مراسم ویژه تحویل سال نو در جوار امامزادگان کشور است که امسال این مراسم با حضور پرشکوه مردم عزیز در ۱۶۶۵ امامزاده برگزار می شود.

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته خیل عظیمی از مردم ولایتمدار ایران اسلامی، لحظه تحویل سال نو را در کنار مضجع شریف اهل بیت(ع)، فرزندان و نوادگان ایشان گذرانده اند، افزود: مردم ایران اسلامی ترجیح می دهند در لحظه تحویل سال در جوار امامزادگان کشور و در فضایی معنوی، سال نو را آغاز کنند و برای تحویل سال این امامزادگان بزرگوار را واسطه خیر و برکت کنند.

* طنین انداز شدن صلوات خاصه حضرت زهرا (س) در لحظه تحویل سال

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یکی از برنامه های پیش بینی شده در لحظه تحویل سال در جوار امامزادگان، قرائت صلوات خاصه حضرت زهرا(س) است، افزود: برنامه های دیگری همچون؛ تواشیح، سرود، سخنرانی های مذهبی، تشریح و قرائت دعای تحویل سال و مدیحه سرایی مداحان در این ویژه برنامه پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه گلباران و غبارروبی قبور شهدا مدفون در جوار امامزادگان با حضور خانواده های معظم شهدا از دیگر برنامه های تحویل سال است، گفت: در برخی از بقاع متبرکه مراسم تحویل سال از شبکه های استانی بطور زنده پخش خواهد شد تا مردمی که امکان حضور ندارند از این برنامه های معنوی استفاده کنند.

* تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت هدف اصلی طرح آرامش بهاری

حجت الاسلام شرفخانی اضافه کرد : طرح نورزی آرامش بهاری با حضور روحانیون و با هدف ترویج و تبلیغ معارف اهل بیت و پاسخگویی به شبهات اجرایی می شود.

* برپایی ۸۰۰ خیمه معرفت در امامزادگان

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه یکی از برنامه های ویژه طرح آرامش بهاری که با استقبال بی نظیر زائران همراه می شود، خیمه های معرفت است، افزود: امسال خیمه های معرفت در ۸۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه کشور با برنامه های ویژه ای همچون؛ مشاوره خانواده، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره دینی و اعتقادی ، تبلیغ چندرسانه ای و همچنین غرفه ویژه کودکان برپا می شود که در غرفه کودکان اهدای جوایز و مسابقاتی برای کودکان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در قالب این طرح ایستگاه های «همه واقف باشیم» با هدف تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف و ایجاد وقف های جدید برپا خواهد شد.

* حضور ۵ هزار روحانی و مبلغ در طرح آرامش بهاری

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه طرح نوروزی آرامش بهاری امسال از جنبه های کیفی و کمی رشد های قابل توجهی داشته است، گفت : امسال در قالب این طرح ۵ هزار روحانی و مبلغ شامل ۲ هزار روحانی از حوزه علمیه قم و ۳ هزار روحانی بومی و یا از حوزه های علمیه استانی و شهرستانی در این طرح مشارکت دارند که در ۸۰۰ خیمه معرفت و همچنین ۹۷۰ دفتر مشاوره و پاسخگویی شرعی به زائران و مسافران نورزی خدمت رسانی خواهند کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد : هرکدام از خیمه های معرفت دارای ۴ تا ۸ غرفه مختلف است که تعداد روحانیون حاضر در هرکدام متفاوت است و در دفاتر پاسخگویی به سوالات دینی و شرعی نیز یک روحانی حضور خواهد داشت.

*برپایی نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی در ۵۷۵ بقعه متبرکه

وی افزود: امسال در ۵۷۵ بقعه متبرکه کشور ، نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی شامل نرم افزار ، کتاب و ... بصورت فروشگاهی برپا می شود.

* برپایی نمایشگاه آرامش بهاری در ۱۵۵۰ امامزاده و غرفه عفاف و حجاب در ۵۶۸ بقعه

حجت الاسلام شرفخانی تصریح کرد: امسال نمایشگاه آرامش بهاری در سوگ یاس نبوی در ۱۵۵۰ بقعه متبرکه و امامزاده برگزار می شود که شامل بخش های محتوایی و گرافیکی با موضوع سبک زندگی فاطمی و همچنین بیان راهکارهای رفع آسیب های اجتماعی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: همچنین امسال بصورت تخصصی و ویژه در ۵۶۸ امامزاده کشور غرفه عفاف و حجاب برپا می شود که این غرفه ها علاوه برآنکه در خیمه های معرفت به عنوان یک سرفصل به عفاف و حجاب پرداخته می شود ، بصورت تخصصی به این موضوع خواهند پرداخت.

* برپایی خیمه معرفت در تخت جمشید ، حافظیه و فلک الافلاک

وی با بیان اینکه نماز جماعت امسال در امامزادگان مجری طرح اقامه خواهد شد، تصریح کرد: امسال در بعضی اماکن سیاحتی و تفریحی و همچنین اماکن میراثی با هماهنگی استان ها و بنا به درخواست نهادهای ذیربط خیمه معرفت برپا می شود، گفت: بطور مثال در تخت جمشید، قلعه فلک الافلاک، سعدیه و حافظیه و همچنین دیگر اماکن مورد نیاز خیمه های معرفت با حضور روحانیون برپا می شود.

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه امسال محصولات فرهنگی بصورت متمرکز و مخاطب محور تولید شده است، گفت: در بخش کودک، کتاب های رنگ آمیزی و همچنین کتاب هایی با موضوع نماز، حجاب، اخلاق و رفتار کودکان در خانواده و ... تولید شده است و با شمارگان گسترده در غرفه های خیمه معرفت توزیع خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: در بخش خانواده نیز کتاب ها و جوایزی تولید شده است و همچنین امسال سه نوع سر رسید شامل کتابسالنامه یاس نبوی که در تمامی صفحات مطالبی در خصوص سبک زندگی فاطمی طرح شده است، تولید شده است که همچنین مسابقه ای پیرامون آن نیز برگزار خواهد شد و همچنین تقویمی بصورت جیبی با نگاه سبک زندگی خانواده با عنوان رسم زندگی محبت که به طرح مباحثی پیرامون رفتار خانواده ها پرداخته است، تولید شده است.

* برگزاری مسابقه پیام یاس نبوی با جوایز ویژه

وی با بیان اینکه کتاب پیام یاس نبوی با شمارگان ۵۰۰ هزار نسخه در امامزادگان توزیع شده است، افزود: این کتاب دربردارنده ۴۰ نکته از خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) با موضوع سبک زندگی فاطمی است که در پایان آن نیز مسابقه ای با ۴۰ سوال طرح شده است و جوایز ارزنده ای چون کمک هزینه سفر عمره مفرده، کمک هزینه سفر عتبات عالیات و ... برای آن پیش بینی شده است.

* پذیرایی از مسافران نوروزی در ایستگاه های صلواتی ۱۱۳۸ بقعه متبرکه

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه برنامه دیگر طرح آرامش بهاری خدمت رسانی به زائران مسافران نوروزی است که در قالب دو بخش پذیرایی و اسکان برنامه ریزی شده است، گفت: امسال در ۱۱۳۸ امامزاده و بقعه متبرکه کشور ایستگاه صلواتی با هدف پذیرایی از مسافران و زائران نوروزی برپا می شود.

* فراهم سازی امکان اسکان زائران در ۹۳۴ امامزاده

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اماکن اسکان موقت زائران امسال در ۹۳۴ امامزاده و بقعه متبرکه کشور فراهم شده است، افزود: اسکان موقت زائران در امامزادگان بصورت رایگان به زائران ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در ۷۵۰ امامزاده و بقعه متبرکه کشور که دارای زائرسرا، هتل و سوئیت است، امکان اسکان دائم زائران و مسافران فراهم شده است، گفت: بخشی از خدمات ارائه شده در این اماکن نیز بصورت رایگان ارائه می شود و در بخشی دیگر که هزینه ای دریافت می شود، مبالغ بسیار اندک است و برای همان زائرسراها و امامزادگان هزینه می شود.

* بسیج سازمان اوقاف برای اجرای طرح آرامش بهاری

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه کارکنان سازمان اوقاف در قرارگاه مرکزی ستاد آرامش بهاری بصورت شیفت بندی شده در تمامی ایام نوروز حضور خواهند داشت، افزود: مردم عزیز می توانند در سراسر کشور با شماره تماس گویای ۶۴۸۷۳۵-۰۲۱ و همچنین شماره پیامک ۱۰۰۰۰۱۱۴ هرگونه کاستی و مشکل را در برگزاری این طرح را به ستاد مرکزی آرامش بهاری اطلاع رسانی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: همچنین قرارگاه های استانی طرح آرامش بهاری نیز در هر استان فعال خواهد بود که سال گذشته در مجموع ۳۰ هزار نفر از کارکنان رسمی، اعضای هیات امنا و خدام امامزادگان در قالب این طرح به زائران و مسافران نوروزی خدمت رسانی کردند.

وی افزود: بازرسی های ویژه از طریق ستاد سازمان و همچنین بصورت استان به استان برای رصد نحوه برگزاری طرح و همچنین رفع نواقص و معایب در حین اجرا در طی ایام نوروز اجرا می شود.

حجت الاسلام شرفخانی اضافه کرد: برای برگزاری هرچه بهتر این طرح با شورای عالی هر استان، شهرداری ها، هلال احمر، حوزه علمیه، بسیج، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط هماهنگی های لازم شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان خاطرنشان کرد: معرفی امامزادگان از طریق پایگاه جامع امامزادگان انجام می شود و مقرر است در هر بقعه و امامزاده نیز بصورت تابلویی و یا بروشور شخصیت امامزاده معرفی شود و همچنین با شهرداری ها و میراث فرهنگی نیز برای معرفی امامزادگان هماهنگی لازم انجام شده است.