به گزارش خبرنگار مهر، امیر شمسایی در نشست خبری کادر فنی تیم فوتسال تاسیسات دریایی که صبح امروز در یکی از ساختمان‌های این شرکت برگزار شد، درباره حضورش در این تیم،‌ اظهار کرد: چون شرایط سال قبل تیم دبیری امسال در تیم تاسیسات فراهم بود، بعد از جدایی از تیم ماهان تندیس، به دیگر اعضای تیم تاسیسات اضافه شدم. اگر منیت و خودخواهی وجود نداشته باشد، ما می‌توانیم سال آینده با تیم تاسیسات دریایی برای ایران افتخارآفرینی کنیم.

وی که در ابتدای این فصل سرمربی تیم ماهان تندیس قم بود، بعد از چند هفته این تیم را ترک کرد و به تاسیسات دریایی پیوست تا در کنار برادرش وحید شمسایی، این تیم را به عنوان قهرمانی برساند.

شمسایی در خصوص دلایل جدایی‌اش از تیم ماهان تندیس، تاکید کرد: شرایط در تیم ماهان خوب بود تا اینکه مرا فراری دادند. متاسفانه شرایطی در سطح مدیریت باشگاه ماهان وجود داشت که باعث شد از این تیم فرار کنم!

وی با بیان اینکه تلاش کرده در زندگی‌اش آدم اخلاق‌مداری باشد، تصریح کرد: با این حال در تیم ماهان کاری کردند که خیلی محترمانه به ما گفتند بفرمایید بیرون.

سرمربی پیشین تیم ماهان خاطر نشان کرد: همانطور که دیدید این مشکلات بعد از من و در زمان حضور علی رعدی در تیم ماهان ادامه داشت. من به رعدی گفته بودم که اگر می‌خواهی در قم کار کنی، باید مراقب باشی؛ ولی نمی‌دانم چرا صحبت‌های مرا به کار نگرفت.

وی خاطر نشان کرد: شما دیدید که تیم ماهان در 4-3 بازی آخر لیگ، حدود 20 گل دریافت کرد و آنها دعا می‌کردند تا لیگ هر چه زودتر تمام شود که زنگ تفریح دیگر تیم‌ها نباشد.

شمسایی در ادامه به افشاگری در خصوص اتفاقات رخ داده در تیم ماهان پرداخت و اظهارکرد: خیلی صحبت‌ها است که پرداختن به آن در این فرصت نمی‌گنجد، ولی باید بگویم حاشیه‌ها در تیم ماهان از سمت مدیریت باشگاه شروع شد.

وی درباره جزئیات این حواشی، گفت: من با شریفی (مدیرعامل باشگاه ماهان) رفیق هستم، ولی ایشان خودش به حواشی دامن می‌زد. قبل از بازی تیم ما با، تیم شهرداری ساوه بود که بازیکنان تیم به خاطر یکسری اتفاق، 3-2 دسته شدند و همین مساله تیم ما را به هم ریخت و در نهایت باعث شد به تیم شهرداری ساوه ببازیم.

سرمربی پیشین تیم ماهان تصریح کرد: شریفی همان موقع به یکی از بازیکنان گفته بود کاری می‌کنم تا پدر تیم‌تان دربیاید! در حالی که او خودش مدیرعامل همان باشگاه بود. واقعا در آن مقطع زمانی با یکسری اتفاقات احساسی برخورد شد که از حضور علی شریفی، پسر مدیرعامل باشگاه در تیم نشأت می‌گرفت.

وی یادآور شد: من، علی شریفی را خیلی دوست دارم ولی اگر او را به حال خودش می‌گذاشتند، بیشتر موفق می‌شد. شما ببینید در قم تا اسم علی شریفی می‌آید، 400 نظر زیر آن مطلب می‌گذارند. اگر کسی به این بازیکن کاری نداشت، قطعا موفق‌تر می‌شد.

شمسایی همچنین ادامه داد: با این حال و به خاطر همین حساسیت‌ها من اگر به علی شریفی بازی نمی‌دادم، باید به زباله‌دان تاریخ می‌رفتم و اگر هم به او بازی‌ می‌دادم بهترین مربی تاریخ می‌شدم.

وی در ادامه تاکید کرد: ما در تیم ماهان موفق شدیم چهار تیم بزرگ و صاحب نام را شکست بدهیم. البته برای بردن تاسیسات، یک مقدار کارمان سخت بود. آن هم به خاطر استرسی بود که در تیم تاسیسات وجود داشت.

سرمربی پیشین تیم ماهان تندیس قم با اشاره به حمایت نکردن مسئولان باشگاه ماهان از این تیم، گفت: شب قبل از بازی با دبیری، از مسئولان خواهش کردم به خاطر پیروزی‌هایی که به دست آورده‌ای، به بازیکنان پاداش بدهم. ولی به من گفتند که همه پاداش‌ها را آخر فصل پرداخت می‌کنیم. می‌خواهم بپرسم مگر آنجا بقالی بود که اینطور حساب و کتاب مي‌کردند.

وی افزود: در نهایت خودم مجبور شدم از شرکت خودمان پنج میلیون تومان برداشت کنم و به عنوان پاداش به بازیکنان تیم ماهان بدهم که البته هنوز این پول حساب نشده است (با من تسویه حساب نشده است). من این کارها را کردم تا تیم نتیجه بگیرد و اگر می‌گذاشتند و کاری به کارم نداشتند، می‌توانستیم به عنوان قهرمانی برسیم.

سرمربی پیشین تیم ماهان تندیس تاکید کرد: با وجود اینکه تعدادی از بازیکنان اصلی ماهان از این تیم جدا شده بودند، این شانس را داشتیم که با دیگر بازیکنان، به عنوان قهرمانی برسیم. البته بعضی از بازیکنان هم مثل میثم اینانلو را در میانه فصل فراری دادند که صحبت کردن درباره آن اتفاق واقعا زشت است. بعد هم که همه مسائل را گردن ما انداختند و گفتند شمسایی آمد و پولش را گرفت و در میانه فصل، تیم را رها کرد. شرایط در تیم ماهان بسیار بد بود تا حدی که حتی وقتی با دستیارانمان حرف می‌زدیم، پشت سرمان می‌گفتند که در حال زیرآب‌زنی هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حضور مسئولان تیم فوتسال در برنامه استانی قم اشاره کرد و گفت: گویا شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی استانی، آقایان اعلام کردند که امیر شمسایی قهر کرد و رفت؛ در حالی که من قهر نکردم؛ مرا بیرون کردند.

شمسایی همچنین با حمایت از صحبت‌های وحید شمسایی درباره تیم ماهان تندیس، گفت: وحید صحبت‌هایی کرد که به آقایان برخورد، ولی تا زمانی که آنها در قم باشند، این تیم روی برد نمی‌بیند. فوتسال قم وقتی نتیجه می‌گیرد که شریفی دست از سرم این تیم بردارند.