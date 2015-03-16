برپایی نمایشگاه سفره های هفت سین و سبزه آرایی در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، قنبرعلی سلطانی ظهر امروز در حاشیه برپایی جشنواره سفره های هفت سین و سبزه آرایی كه به همت امور فرهنگی اجتماعی، روابط عمومی شهرداری گلپایگان و مشاركت ادارات میراث فرهنگی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن اداره ارشاد گلپایگان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نزدیكی سال نو با هدف آشنایی مردم به هنر سفره آرایی، هفت سین و سبزه آرایی هنرمندان و حمایت از این قشر و به نوعی پاسداشت از جایگاه هنر و فرهنگ در این شهرستان اقدام به فراخوانی برگزاری این جشنواره شد.

وی افزود: نمایشگاه سفره های هفت سین و سبزه آرایی با استقبال خوب مردم شهرستان امروز با حضور بیش از ۸۰ اثر و ۲۵ نفر شركت كننده به مدت ۳ روز جهت بازدید علاقمندان و مردم شهرستان گلپایگان دایر شد كه امیدواریم در آینده نیز شاهد برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های ملی و مذهبی در شهرستان باشیم.

معاون شهردار گلپایگان با بیان اینكه در مجاور محل برگزاری نمایشگاه سفره های هفت سین و سبزه آرایی، نمایشگاه كاریكاتور طنز با موضوع معضلات اجتماعی و گدار از زندگی شهرنشینی به شهروندی گشایش یافته است، تصریح كرد: این نمایشگاه با حدود بیش از ۳۰ تابلو به همت امور فرهنگی و اجتماعی و روابط عمومی شهرداری گلپایگان برپا شده كه بیانگر دیدگاه های مختلف زندگی اجتماعی در قالب طنز به شهروندان است.

سلطانی در پایان یادآور شد: در این نمایشگاه به هفت نفر از شركت كنندگان كه اثر آنان دارای جلوه های هنری بهتر خواهد بود، به انتخاب داوران جوایز نقدی و لوح تقدیر و به مابقی شركت كنندگان لوح سپاس اهدا خواهد شد؛ لذا از تمامی همشهریان و علاقمندان دعوت می شود نسبت به بازدید از این جشنواره كه به علت تقارن با ایام شهادت حضرت فاطمه (س) به نوعی از تلفیق جلوه های ایرانی اسلامی استفاده شده است، از تاریخ امروز ۲۵ اسفند لغایت ۲۷ اسفند در ساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر و ۱۶ عصر الی ۱۹ بازدید به عمل آورند.

در ادامه علی فیروزی رئیس شورای اسلامی شهر و شهرستان ضمن تقدیر از برگزاركنندگان نمایشگاه سفره های هفت سین و سبزه آرایی اظهار داشت: از تمامی عزیزانی كه در راستای خدمت و آگاهی رسانی به مردم در قالب طنز و دیگر موضوعات ملی و مذهبی مساعدت و همكاری دارند و به نوعی از مشاركت آحاد جامعه با اجرای برنامه های مختلف از جمله برپایی جشنواره و نمایشگاه سهیم هستند، سپاسگزاری می كنم.

وی ضمن درخواست از مردم شهرستان جهت بازدید از این نمایشگاه بیان داشت: امیدواریم مردم گلپایگان ضمن بازدید از این نمایشگاه كه به مناسبت آغاز سال نو برپا شده است و تقارن آن با ایام فاطمیه (س) نیز در چیدمان سفره های هفت سین و سبزه آرایی كاملاً رعایت شده، نظرات و پیشنهادات خود را در راستای ارزیابی از آن را به گوش مسئولین برسانند.