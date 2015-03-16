گنبدکاووس از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: یکی از مهمترین اولویت های دولت تدبیر و امید، ایجاد آرامش و امنیت در کشور است که تاکنون توانسته است به خوبی آن را اجرا کند.

وی گفت: به تبع آن در استان گلستان و بخصوص شهرستان گنبد از ضریب ایمنی بالایی نسبت به شهرهای دیگر برخوردار است.

معاون استاندار افزود: تداوم اجرای طرح تحول سلامت و پی گیری مذاکرات هسته ای از دیگر اولویت های دولت تدبیر و امید است که تاکنون رضایت بخش بوده است. گرچه به فرموده مقام معظم رهبری هیچ وقت نباید از مکر و حیله دشمنان غافل بود.

وی ادامه داد: با توجه به ناآرامی ها در کشورهای همسایه از لحاظ اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور ما تاثیرپذیر خواهد بود و به همین دلیل اولویت دیگر ما حمایت از محرومین و حمایت از حرکتهای عدالت طلبانه است.

فرماندار ویژه بیان کرد: کنترل تورم در بحث اقتصادی و خروج از رکود و تهیه و تدوین بودجه سال 94 از دیگر اولویت ها است و ما هم از ابتدای سال در حال آماده کردن برنامه توسعه و سند چشم انداز استان و شهرستان گنبد بودیم تا در سایه خردمندی بتوانیم بهره کافی را از سفر ریاست محترم جمهور در نیمه دوم سال به استان گلستان ببریم.

حمیدی افزود: از برکات سفر تخصیص 100 درصدی پروژه های عمرانی بود که 573 میلیارد تومان اعتبار عمرانی سال 93 بود و 350 میلیارد تومان آن در سال 93 تخصیص و مابقی آن در سال 94 اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: شاید سقف اعتبارات نسبت به دولت های گذشته کم باشید ولی تمامی اعتبارات هدفمند است و یکی از نکات بارز این است که تمامی اعتبارات تخصیص یافته است.

وی گفت: در بحث تحول سلامت در شهرستان تکمیل و نوسازی بیمارستان شهدا و بیمارستان طالقانی در دستور کار بود و طرح جامع امنیتی استان و طرح جامع مبارزه با مواد مخدر در استان و شهرستان انجام گرفت.

حمیدی با اشاره به شهرداری و شورای شهر ادامه داد: با توجه به سابقه تاریخی شهرستان گنبد و ثبت برج قابوس، دارا بودن شاخص های مختلف از قبیل پایتخت چند رشته ورزشی و سومین پایتخت کتاب کشور، مسافرین زیادی در ایام تعطیلات خواهیم داشت که باید این دو ارگان در زیباسازی فضای شهر تلاش جدی کنند.

فرماندار افزود: در ایام شهادت حضرت زهرا (س) که در ایام نوروز است ادارات شهرستان رسالت فرهنگی و مذهبی خود را انجام دهند.

حمیدی با توجه به نزدیکی شب چهارشنبه سوری گفت: این یک آئین تاریخی است که متاسفانه دشمنان و بیگانگان درصدد سوء استفاده از آن هستند و خانواده ها باید مراقب جوانان خود باشند تا دشمنان از این مسیر در جهت ضربه به اموال دولتی و خرابکاری استفاده کنند.

قدرت شاکری رئیس اداره میراث فرهنگی گنبد گفت: هماهنگی لازم برای خدمات سفر در نظر گرفته شده است و در حال حاضر 149 کلاس با 25 مدرسه در شهرستان گنبد، یک مجتمع شبانه روزی با 10 کلاس در اینچه برون از ساعت 8 الی 12 شب خدمات رسانی خواهند کرد.

وی افزود: به مانند سنوات گذشته یک دبیرستان نیز برای افراد مجرد در نظر گرفته شده است و حدودو 50-45 اطاق نیز در محوطه امامزاده یحیی ابن زید (ع) برای اسکان تدارک دیده شده است.

شاکری ادامه داد: از ششم فروردین 94، بعد از شهادت حضرت زهرا (س) جشن اقوام با اجرای موسیقی زنده در حریم برج قابوس تا سه راه قره ماخر، بازارچه مرزی برگزار است.

وی بیان کرد: همچنین امسال جشنواره اقوام به همراه صنایع دستی و غذاهای سنتی با نام دهکده سنتی در مرکز بازارچه مرزی برگزار است و نمایشگاه کتاب در دریاچه مصنوعی دایر می باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گفت: یکی دیگر از برنامه های جدید ما نصب بلوتوث در ورودی تنگراه از سمت مشهد و پلیس راه آزادشهر از سمت تهران است که تمام اطلاعات شهرستان به صورت تصویری و کلامی مشخص خواهد شد.

شاکری بیان کرد: از امروز سمپاشی و علف زدایی شهر جرجان در دستور کار قرار گرفت و مرمت کارگاه شیشه گری و سفالگری انجام خواهد شد، دو سالن ورزشی نیز جهت حوادث غیرمترقبه در نظر گرفته شده است.

سید محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی استان در این جلسه گفت: اگر گاز گلخانه ای در دنیا وجود نداشت دمای کره زمین 33 درجه کاهش داشت و وجود گاز گلخانه باعث مهیا شدن حیات در زمین است.

وی افزود: بخش اعظمی از استان ما در منطقه خشک قرار دارد و بخش دیگری نیز در حال ورود به منطقه خشک است. برای یک هکتار شالیکاری باید حدود 13 هزار متر مکعب آب مصرف شود و یک کیلو برنج ده ها دلار ارزش دارد.

وی ادامه داد: ما باد در مصرف آب مدیریت کنیم زیرا در حال مچاله کردن سفره های آب زیرزمینی هستیم. و اگر دیر بجنبیم به سرزمین خشک مبدل خواهد شد. در ایران 11 میلیارد مترمکعب تراز منفی آب سالیانه داریم.

رضوی بیان کرد: سالیانه یک و نیم درجه دمای هوای گنبد افزایش دارد و بزرگترین مشکل ما این است که برای آب ارزش گذاری نداریم و با توجه به تبلیغات زیاد فقط یک و هشت دهم زمین کشاورزی ما در کشور مجهز به آبیاری تحت فشار است.