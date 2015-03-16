اعتبارات مراکز فرهنگی تفریحی شهرداری در زمان مناسب تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی ظهر امروز در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن قدردانی از فعالیت‌های دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی اصفهان با کمیسیون فرهنگی شورای اسلام شهر اصفهان در سال گذشته اظهار داشت: هم‌افزایی این دستگاه‌ها در سال آینده می‌تواند نتایج قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سال ۹۴ همراه با ایام فاطمیه آغاز خواهد شد، افزود: در این راستا این فرصت مناسبی است تا دستگاه‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه فرهنگی فاطمی در جامعه در دستور کار قرار دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به افزایش خودروهای سطح شهر اصفهان به ویژه در هسته مرکزی و اطراف اماکن تاریخی اصفهان با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز اظهار داشت: این اقدام در حالتی اتفاق می‌افتد که گردشگران تا نزدیکی محل‌های گردشگری با خودروهای شخصی تردد می‌کنند و پس از آن نیز به دلیل کمبود پارکینگ و عدم تناسب پارک‌های حاشیه خیابان‌ها ترافیک و سنگینی در شهر اصفهان ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا ضروری است که شهرداری اصفهان با هماهنگی پلیس راهور اقدامات لازم را برای جابجایی مسافران از محل اسکان تا محل‌های گردشگری با استفاده از حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار دهد.

آذربایجانی راه‌اندازی سیستم هوشمند الکترونیک برای گردشگران را ضروری دانست و افزود: این سیستم می‌تواند کمک قابل توجهی در خصوص پیدا کردن آدرس، مراکز خدماتی و مراکز گردشگری برای مسافران داشته باشد.

وی در ادامه نصب جهت قبله برای پارک‌های شهر اصفهان را نیز ضروری عنوان کرد و گفت: در این راستا ضروری است که این اقدام هر چه سریعتر برای رفاه حال شهروندان و مسافران انجام شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر توجه بیشتر شهرداری نسبت به تخصیص اعتبارات مراکز فرهنگی تفریحی اظهار داشت: در سال گذشته علی رغم تذکرات مختلف تخصیص این اعتبارات به خوبی صورت نگرفت و امیدواریم در سال ۹۴ که اعتبارات خوبی نیز به این بخش تخصیص داده شده است در سه ماهه اول سال ۹۴ تخصیص یابد.