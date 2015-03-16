اجرای ۹۰ نمایش خیابانی در مناطق راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی خوزستان این مناطق میزبان بیش از ۹۰ اجرای نمایش های خیابانی با مضمون دفاع مقدس توسط گروهی از هنرمندان تئاتر خیابانی کشور با پیشتیبانی بنیاد برکت در راستای اشاعه فرهنگ دفاع مقدس خواهند بود.

این نمایش‌ها از ۲۸ اسفند لغایت ۸ فروردین همه روزه در ۳ نوبت در یادمان های شهدای شلمچه، اروندرود و موزه دفاع مقدس شهر خرمشهر با همکاری اداره کل فرهنگی دفاع مقدس شهر خرمشهر توسط گروه نمایشی نمایه برگزار می شوند.

نمایش های «حاجت»، «نشانه» و «نجوا» با نقش آفرینی محمد سنگری، میلاد بیرانوند، محمد فراهانی، حامد شادمانی، عبدالحسین جلیل، کاوه نورمحمدی، محمد رضا افشاری ، سعید شریفی و رامین افشاری و گروهی دیگر از بازیگران از جمله نمایش هایی هستند که میزبان زائران مناطق راهیان نور خواهند بود.

اجرای ۴۰ نمایش خیابانی دفاع مقدس در مناطق راهیان توسط این گروه در سال گذشته با استقبال زائرین این مناطق روبرو شد.