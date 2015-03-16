حادثه حمله به مطهری هویت شیراز را خدشه دار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارشاد در نشست خبری با اعلام عملکرد دانشگاه و محکوم کردن موضوع پیش آمده در خصوص نماینده تهران بیان کرد: برگزاری چنین نشست هایی براساس تقاضای تشکل های دانشجویی صورت می پذیرد و دانشگاه تنها مجوز صادر می کند و این در حالی است که چنین رفتاری در شان مردم شیراز نیست و می طلبید مسئولان بلافاصله این حرکت را محکوم می کردند.

وی بابیان اینکه ورود افراد به شهر شیراز نیازی به ویزا ندارد، افزود: آیا یک فرزند شهید و نماینده مردم در مجلس نمی تواند در جمع دانشجویان سخنرانی کند و این درحالی است که برای سخنرانی علی مطهری هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی ابلاغ نشده است.

ارشاد گفت: در خصوص حمله هایی که از سوی برخی افراد صورت گرفت که البته توسط مسئولان مربوطه شناسایی شد، باید به این موضوع توجه کنیم که هویت این شهر خدشه دار شده وجبران آن قدری سخت خواهد بود.

رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: هم اکنون ایران از ثبات لازم برخوردار است و نباید اجازه بدهیم برخی افراد بخواهند هویت مذهبی تاریخی و فرهنگی این شهر را زیر سئوال ببرند.

ارشاد، دانشگاه شیراز را افتخار کشور دانست و افزود: در دانشگاه شیراز افراد بزرگی مانند شهید مرتضی مطهری برای دانشجویان سخنرانی کرده اند و همه آنان سعی بر آگاهی بخشیدن فعالیت و دغدغه های انقلاب اسلامی برای دانشجویان داشتند.

وی خطاب به خبرنگاران بیان داشت: اصحاب رسانه تلاش بر آگاهی رساندن و امر به معروف ونهی از منکر دارند و ضروری است واقعیت های جامعه و ناهنجاری های جامعه را اطلاع رسانی کنند.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه رسالت دانشگاه ایجاد اندیشه و حل کردن مسئله برای دانشجویان است، گفت: حرکات این چنینی بیشتر پاک کردن صورت مسئله خواهد بود. چرا بر خی از افرادی که ادعای پیروری از فرمایشات رهبری را دارند در عمل به گونه دیگری رفتار می کنند.

این مقام دانشگاهی ادامه داد: ذهن دانشجو ذهن پرسشگری است و باید تلاش داشته باشیم با برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و هم اندیشی بیشتر از سوی اساتید رسالتی که از سوی مقام معظم رهبری بر دانشگاه های ابلاغ شده را انجام بدهیم.

وی یادآور شد: تاریخ در مورد اتفاقات و حوادث اخیر قضاوت خواهد کرد. متاسفانه امروزه کشور با اظهارهای نظر شخصی برخی افراد ضربه می خورد.

رئیس دانشگاه شیراز در پاسخ به سوال خبرنگران مبنی بر اینکه علت حمل علی مطهری با خودرو عمومی چه بوده، گفت: هیچ خودرویی به افراد ارزش نخواهد داد بلکه افراد هستند که به خودرو ارزش می دهند و این در حالی است که تمامی برنامه های حضور نماینده تهران در شیراز بر عهده تشکلهای دانشجویی بوده است.

واگذاری زمین داشنگاه شیراز برای ساخت بیمارستان نمازی را تکذیب می کنم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساخت بیمارستان نمازی ۲ اشاره کرد و گفت: هیئت وزیران دولت مصوب کرده اند که طرح دانشگاه شیراز در محل مورد نظر اجرایی شود و نگاه مسئولان باید در این زمینه صد ساله باشد. این در حالی است که قرار گرفتن آزمایشگاه تونل باد در مجاورت بیمارستان اقدامی غیرکارشناسانه خواهد بود.

این مسئول اضافه کرد: خبر واگذاری زمین دانشگاه شیراز برای ساخت بیمارستان نمازی را تکذیب می کنم و تاکنون هیچگونه توافقی مبنی بر ساخت بیمارستان نمازی با دانشگاه شیراز صورت نپذیرفته است.

ارشاد اضافه کرد: هم اکنون برخی از طرح های دانشگاه در زمین مورد نظر در حال اجراست و دوستان بدون توجه به نظر هیئت دولت موضوع ساخت بیمارستان را مطرح می کنند. این در حالی است که برای توسعه دانشگاه شیراز در زمین وقفی تاکنون هیچگونه مستنداتی ارایه نشده است.

مسمومیت دانشجویان میکروبی بوده است

رئیس دانشگاه شیراز به موضوع مسمومیت دانشجویان شیراز اشاره کرد و گفت: بر اساس نتایج آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مسموم شدن این تعداد از دانشجویان بیشتر میکروبی بوده و این در حالی است که برخی از دانشجویانی که مسموم شده بودند از غذای دانشگاه استفاده نکرده بودند. در حال حاضر نیز تحقیقاتی در حال انجام است تا علت اصلی موضوع مشخص شود.

رئیس دانشگاه شیراز به فعالیت یکساله این دانشگاه اشاره کرد و گفت:خوشبختانه با تلاش های اخیر اساتید دانشگاه شیراز این دانشگاه از بین دانشگاه های کشور در زمینه تولید علم و فعالیت دانشگاهی در رتبه های دوم و سوم قراردارد که در تلاش هستیم در سال آینده بتوانیم جایگاه دانشگاه شیراز را ارتقا دهیم.

ارشاد اجرای طرح های زنگ تفریح برای دانش آموزان نخبه برگزاری مدرسه تابستانی و علوم پایه را که با همکاری سازمان آموزش و پرورش برای هفتمین سال متوالی از سوی دانشگاه شیراز برگزار می شود، نقطه عطفی در موفقیت و همچنین کشف دانش آموزان نخبه استان ارزیابی کرد و گفت: هر ساله دانشگاه شیراز با برگزاری جشنواره های مختلفی با عنوان جشنواره حرکت و دیگر برنامه های علمی تلاش دارد زمینه کشف استعدادهای دانشجویی و دانش آموزی را در کشور فراهم سازد.

وی اجرای برنامه مطالعاتی نقشه راه ترافیکی شیراز و مطالعات میدان های نفتی کشور از طریق اساتید و دانشجویان این دانشگاه را مهمترین موضوع در دانشگاه شیراز دانست و افزود: خوشبختانه این دانشگاه تلاش دارد علاوه بر تولید علم در بکار گیری تجربایت اساتید این دانشگاه نیاز های استان را مرتفع سازد.