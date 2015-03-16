توافق خوب مورد حمایت مجلس است/دفاع از فعالیت سیاسی تشکیلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی در محل تالار شهید مدرس ساختمان مشروطه مجموعه بهارستان آغاز شد.

قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست به سؤالات خبرنگاران داخلی و خارجی پیرامون مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پاسخ دهد.

کاهش نقش نفت در بودجه ۹۴ کاملا مشهود است/ بودجه تا ساعات دیگر به دولت ابلاغ می شود

علی لاریجانی در نشست خبری با خبرنگاران ویژگی اول بودجه ۹۴ را کاهش وابستگی به فروش نفت خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در نشست خبری خود با اشاره به تشکر از دولت و رئیس جمهور که ضوابط و مقررات را در بودجه امسال رعایت کردند، گفت: تقدیم بودجه به مجلس در زمان مقرر یعنی ۱۵ آذرماه و رعایت نوسانات قیمت نفت در آن از نکاتی بود که جای تشکر از دولت را دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون های تخصصی و تلفیق زمان زیادی را به بررسی کارشناسانه بودجه اختصاص دادند و خوشبختانه امروز شورای محترم نگهبان نیز نظر نهایی خود را اعلام کرد و تا ساعاتی دیگر بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد.

وی کاهش وابستگی بودجه به نفت را به عنوان مهمترین ویژگی بودجه ۹۴ خواند و گفت: نقش نفت در بودجه کاهش یافت و به ۲۵ درصد رسید. این آمار در سه سال گذشته حدود ۵۰ درصد بود که ما امیدواریم با روند فعلی این وابستگی قطع شود و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که بودجه جاری کشور نیاز به فروش نفت نداشته باشد.

سال آینده رشد اقتصادی کشور ۲ درصد و نرخ تورم ۱۴ درصد خواهد بود

رئیس مجلس شورای اسلامی میزان رشد اقتصادی کشور در سال آینده بر اساس بودجه عمرانی در نظر گرفته شده را حداقل ۲ درصد اعلام کرد و گفت: با این مبلغ نرخ تورم ۱۴ درصد پیش بینی می شود.

لاریجانی با اشاره به ویژگی های بودجه سال ۹۴ کل کشور که امروز به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد اظهار داشت: حداقل سقف اعتبارات عمرانی در این قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان تایید شده است که با این میزان، رشد اقتصادی کشور در سال آینده حداقل ۲ درصد و رشد سرمایه گذاری ۴ درصد و نرخ تورم ۱۴ درصد خواهد بود.

وی افزود: در رابطه با قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز مواردی مشخص شد که به بخش های تولیدی لطمه نخورد؛ بر این اساس ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید و حمل و نقل و بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص یافت و ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای تسهیلات مسکن به ویژه برای زوج های جوان در نظر گرفته شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین ۱۳۰ میلیارد تومان به سازمان فنی و حرفه ای اختصاص یافت تا برای اشتغال روستائیان هزینه شود و ۴ هزار میلیارد تومان نیز برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در نظر گرفته شد.

لاریجانی خاطرنشان کرد علاوه بر این ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندسازی یارانه ها به بخش سلامت اختصاص یافت و در حوزه پرداخت های نقدی نیز مطابق روال گذشته عمل می شود اما تاکید شد که دولت به تشخیص خود پردرآمدها را از دریافت یارانه حذف کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف سربازان غایب سالهای گذشته را از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در بودجه سال ۹۴ اعلام کرد و گفت: درآمد ناشی از این بخش به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص می یابد.

وی اضافه کرد: دو درصد از درآمد شرکت های دولتی و بانکها نیز برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که البته کامل نیست چرا که نیازهای آموزش و پرورش بسیار گسترده است اما برای این مبلغ و بودجه این وزارتخانه، ۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه وصول کالاهای قاچاق نیز به این وزارتخانه اختصاص یافت و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به موضوع گرمایش مدارس اختصاص یافت.

سوالات رسانه ها

خبرنگار شبکه خبر اولین خبرنگاری بود که سئوال خود را از رئیس‌ مجلس شورای اسلامی پرسید. این خبرنگار گفت: اخیرا ۲۶۰ نفر از نمایندگان مجلس از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خواستند ضمن ایستادگی بر حقوق ملت ایران، لغو یک جای تحریم‌ها را در مذاکرات مورد توجه خود قرار دهند. این بیانیه چه پیامی برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و همچنین برای طرف مذاکره‌کننده خواهد داشت؟ رئیس مجلس پاسخ داد: در کل اراده نمایندگان مجلس بر این است که مذاکرات حرکت رو به جلو داشته باشد، البته نظرات نمایندگان مختلف و گوناگون است. اما در کل برآیند مجلس، حمایت از مذاکره است. البته در چارچوب‌هایی که رهبری برای آن مشخص کرده‌اند که امیدواریم در همین چارچوب، کارها پیش رود.

لاریجانی در پاسخ به دیگر سئوال شبکه خبر مبنی بر اینکه مجلس برای افزایش نقش نظارتی خود چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ گفت: یکی از بخش‌های نظارتی مجلس، نظارت بر مذاکرات است. لذا در کنار رویکرد حمایتی، نظارت بر مذاکرات هم خواهیم داشت.

همه باید بتوانند در کشور به راحتی نظرات خود را بیان کنند

در ادامه خبرنگار ایسنا پرسید طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم میان نطق یکی از نمایندگان اتفاقی پیش آمد و چند روز پیش در شیراز نیز یک حادثه دیگری اتفاق افتاد. با توجه به آنکه چند سال پیش نیز چنین حادثه‌ای در قم اتفاق افتاده بود و اگر مسئولین به طور قاطعانه با عوامل آن برخورد می‌کردند، امروز شاهد چنین حادثه‌هایی نبودیم. مسئولین برای محقق کردن اصل آزادی بیان چه اقداماتی را انجام خواهند داد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این گونه رفتارها به هیچ وجه قابل قبول برای کشور نیست و نظامی که مردم‌سالاری و آزادی بیان یکی از ارکان آن است، افراد باید بتوانند نظرات خود را بیان کنند. لذا این گونه اقدامات کار صحیحی نیست و به کشور لطمه می‌زند.

لاریجانی افزود: امیدوارم دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطع با عوامل چنین حوادثی داشته باشند همچنان که هم مقامات قضایی و هم رئیس‌جمهور نیز دستورات لازم را برای پیگیری این حادثه داده‌اند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال روزنامه همشهری مبنی بر اینکه آیا توافق هسته‌ای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟ گفت: علی القاعده در نظام جمهوری اسلامی پرونده‌هایی که در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، به دلیل آنکه مأذون از طرف مقام معظم رهبری است. لذا قابلیت این را دارد که پرونده‌ها را جلو ببرد و ما مشکلی از جنس آنچه که در آمریکا به وجود آمده است، نداریم و با همفکری مسائل را دنبال می‌کنیم و این مساله نیز تحت نظارت رهبری قرار دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم مبنی بر فعالیت های ضد ایرانی از سوی کنگره امریکا و راهکار مجلس ایران برای مقابله با این توطئه ها گفت: کاری که سنای امریکا کرد اقدامی ناپخته بوده است و نباید موردی باشد که ما از آن تاسی کنیم.

علی لاریجانی ادامه داد: این مسئله حتی از سوی سیاستمداران امریکا و نخبگان بین المللی نیز تقبیح شد، چون چنین کارهایی اقتدار آن کشور را مخدوش می کند. پس تبعا نباید انتظار تقلید داشت.

انقلاب اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که دنبال تسلط بر هیچ کشوری نیست

سوال دیگر این نشست از سوی خبرنگار شبکه الجزیره مطرح شد؛ محور این سوال روابط ایران و کشورهای عربی بود که چندان در وضعیت ایده آل نیست. با توجه به نفوذ ایران در برخی کشورهای منطقه آیا امکان میزگردی میان ایران و کشورهای عربی وجود دارد که مشکلات منطقه بویژه مسائل کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتفع شود؟ لاریجانی در این باره گفت: قطعا از جانب ایران هیچ مانعی برای گفت و گو با همسایگان و کشورهای اسلامی وجود ندارد.

رئیس مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره در بحث سیاست خارجی همکاری مسالمت آمیزی با کشورهای دیگر بویژه کشورهای اسلامی داشت و هیچ گاه تجاوزی به کشورهای دیگر نداشتیم.

وی با اشاره به جنگ ایران و عراق گفت: این کشور عراق بود که در دوران صدام به ایران تجاوز کرد و بسیاری از کشورهای عربی هم پشت عراق رفتند که اشتباه بود، اما ما همچنان روحیه اخوت و برادری را با این کشورها حفظ کرده ایم.

لاریجانی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که دنبال تسلط بر هیچ کشوری نیست که اساس جمهوری اسلامی ضد سلطه گری است.

رئیس مجلس با اشاره به کمک ایران به عراق و نوع این کمک رسانی گفت: لذا اگر به کشوری مانند عراق کمک می کنیم به این دلیل است که دوست و همسایه ماست و گرفتار توطئه تروریست ها شده است.

وی تصریح کرد: مردم عراق شجاع و شرافتمند هستند و پیشروی عراق در مناطقی که تروریست ها در آن حضور دارند، کار خود مردم است و ایران صرفا کمک می کند و اصل کار با ملت عراق است.

لاریجانی ادامه داد: یا اگر کمکی به لبنان یا فلسطین صورت می گیرد، باید دقت کنیم که مردم دلاور این کشورها مبارزه با صهیونیست ها را در دستور کار دارند و ایران کمک رسان مردم شرافتمند این کشورهاست.

وی با بیان این مطلب که پشت پرده طرح این مسائل چیز دیگری است، گفت: دامن زدن به این مسائل به دلایل دیگری است. اگر کشورهای همسایه با ابهام رو به رو هستند، ما آماده صحبت هستیم، اما مطمئن باشید که قطعا اساس و تعریف جمهوری اسلامی سلطه گری نیست، بلکه نگاه برادرانه و محبت آمیز با کشورهای منطقه، اسلامی و جهان است.

رسانه‌ای کردن مفاسد در جریان مبارزه با فساد اخلال ایجاد می‌کند

لاریجانی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ادبیات مسئولان دولتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسانه ای کردن آنها بدون توجه به افکار عمومی و نیز درباره ارزیابی وی از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: جلسات این ستاد مرتب تر تشکیل می شود و ما نیز چهار عضو در آن داریم، اما سوال این است که با این روش آیا مبارزه با فساد به طور دقیق انجام می شود یا خیر؟، به نظر من یک نوع نقصی وجود دارد و باید ساز و کار شفاف تری تعریف شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید طرح مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با فساد بتواند به این مساله کمک کند.

وی تصریح کرد: این مطالبی هم که در رسانه ها گفته می شود حتما نقص دارد و در جریان مبارزه با فساد اخلال ایجاد می کند و فایده ای هم برای افکار عمومی ندارد؛ قدری شما رسانه ها باید نهی کنید از اینکه هر خبری به بهانه اینکه صید خبر شده است، اعلام شود.

از هر نوع کار سیاسی ساختارمند و تشکیلاتی حمایت می‌کنم

لاریجانی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره شرکت وی در ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات سال آینده اظهار داشت: به نظر می رسد الان قدری زود است که درباره این مسائل صحبت و قضاوت روشنی شود، اما از کارهایی که تشکیلاتی باشد برای ساماندهی فضای سیاسی کشور حمایت می کنم و آن را مفید می دانم چون دموکراسی باید ساختار تشکیلاتی داشته باشد.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: هر جریانی که تلاش می کند تا به طور سازمان یافته تر در عرصه سیاسی عمل کند، من به آن کمک می کنم و آن را برای کشور مفید می دانم.

تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین کار مجلس و دولت در سال آینده است

رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به پرسشی در رابطه با برنامه مجلس در سال آینده برای اجرایی شدن قوانین مصوب در سال ۹۳ به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین کاری که سال آینده برعهده مجلس و دولت است، تدوین برنامه ششم توسعه است که می تواند چارچوب خوبی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کند.

لاریجانی با اشاره به ارائه پیش نویس برنامه ششم به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: شاید در شش ماه اول سال آینده مجلس بتواند وارد بررسی برنامه ششم شود و پس از آن نیز بر اساس این برنامه بودجه سال ۹۵ را بررسی کند.

توافق خوب مورد حمایت مجلس است

در ادامه خبرنگار شبکه تلویزیونی الاتجاه پرسید شما در صحبت هایتان گفتید که مجلس در صدد نیست تا از کنگره آمریکا تقلید کند، اما به عنوان حقی که مجلس شورای اسلامی از آن برخوردار است، آیا توافق نامه مورد نظر در مجلس تصویب خواهد شد؟ فکر نمی کنید بعد از موافقتنامه ایران و ۱+۵ بست نفوذ ایران در کشورهای عربی افزایش یابد؟ چه پاسخی به نگرانی‌های کشورهای همسایه دارید؟

لاریجانی پاسخ داد: ساختار قانون اساسی ایران، یک ساختار ویژه ای است و گاهی قضاوت ها با ذهنیت هایی که غالبا از بیرون اعمال می شود، صورت می گیرد؛ ما می دانیم کجا لازم است کاری را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: اگر تیم مذاکره کننده هسته ای یک توافق خوب داشته باشد قطعا مورد حمایت مجلس خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد نگرانی کشورهای همسایه گفت: این موضوعات را باید از هم جدا کرد مذاکرات هسته ای ما یک مساله است و نوع روابط با کشورهای همسایه هم یک مساله دیگر، که رویکرد ایران در روابط با کشورهای همسایه یک روابط برادرانه است.

همچنین خبرنگار روزنامه افکار ضمن گلایه از گرانی های موجود در جامعه گفت: وزیر صنعت و معدن باید استیضاح شود و یک آدم خوش‌نیت و خوشنام تصدی این وزارتخانه را به عهده بگیرد و از مجلس این تقاضا را داریم که نسبت به گرانی‌ها اقدامات لازم و برخورد جدی با دولت کند.

نماینده مردم قم پاسخ داد: شما تا اینجا یک وزیر ذبح کردید. مساله گرانی، مساله مهمی است و این مساله ناشی از فضای رکود موجود در جامعه است.

لاریجانی با بیان اینکه باید در جامعه رونق تولید ایجاد شود، افزود: باید فضای کسب و کار و رونق تولید تسهیل شود و دولت و مجلس باید تلاش کنند تا شرایط سرمایه گذاری را فراهم کنند تا انشاءالله در آینده وضع بهتر شود.

در ادامه این نشست خبری، خبرنگار خبرگزاری مهر پرسید: عده ای در سایه شعار مبارزه با مفاسد سیاسی با بگم بگم و نیز مطرح کردن موضوع پول کثیف، گویا در صدد بهره برداری از این موضوع برای نقش آفرینی برای بدست آوردن مجلس آینده هستند. نظر شما در اینباره چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش مهر توضیح داد: البته بگم بگم ها از قبل شروع شده بود و طرفین از این مساله استفاده می‌کردند باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت کشمکش های سیاسی کشیده شود، راه به جایی نمی بریم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خود رسانه ها باید این موضوع را به سمتی سوق دهند که تبدیل به یک اراده ملی برای مبارزه با فساد شود.

تصمیمات اتخاذ شده برای رئیس دولت اصلاحات حتما سیر قانونی دارد

لاریجانی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره سهم کانونهای فرهنگی هنری مساجد در برنامه ششم توسعه و تدبیر مجلس برای این موضوع گفت: چون لایحه برنامه ششم توسعه هنوز تدوین نشده نمی توانم در این رابطه اظهارنظری بکنم اما به طور کلی کانونهای فرهنگی هنری مساجد حرکت معقولی بوده که انجام شده است و تاکنون کارهای خوبی نیز صورت گرفته است.

وی افزود: امیدواریم با قانونی که در حال حاضر در مجلس بر ای تقویت و حمایت از ساخت مساجد مطرح است در رابطه با کانون های فرهنگی هنری نیز جهش بهتری انجام شود.

لاریجانی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع الخروج و ممنوع التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات و این که آیا این مسئله قانونی است یا خیر اظهار داشت: حتما این مسئله سیر قانونی دارد و این قبیل مسائل نیز باید از مسیر خودش و به نحو سنجیده ای انجام شود.

رئیس مجلس افزود: بنای اظهارنظر من در مصاحبه من با یکی از شبکه های خارجی نیز این بود که قوه قضاییه این کار را نکرده، بلکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این تصمیم را گرفته است.

حضور وزرا در مجلس را باید مثبت دانست نه منفی/ در گذشته نیز وضعیت مانند امروز بوده است

لاریجانی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره افزایش احضار و اخطار به وزرا در این مجلس نسبت به دولت گذشته گفت: حضور وزرا در مجلس را باید یک نکته مثبت دانست و نه منفی؛ اینکه وزرا در یک ساختار دموکراتیک در مجلس حاضر شوند و مسائل خودشان را حل کنند، برای کشور مفید است.

وی تصریح کرد: در گذشته نیز همینطور بوده و این مناسبات جریان داشته است؛ تذکرات نمایندگان نیز خیرخواهانه است، چون نمایندگان مردم بیشترین ارتباط را با مردم دارند و مشکلات آنها را بیان می کنند و در رابطه با حجم سوالات از وزرا نیز من وضعیت ویژه ای مشاهده نمی کنم.

رئیس مجلس تاکید کرد: در این حال مجلس در مسائل کلان و مهم کشور از جمله موضوع هسته ای از دولت حمایت می کند.

لاریجانی در رابطه با آینده آرایش سیاسی مجلس نیز گفت: وضعیت آینده به رفتارها بستگی دارد؛ رفتارها هر چقدر سنجیده تر و معقول تر باشد وضعیت بهتر خواهد بود و در عین حال آنچه که باید برای ما مهم باشد این است که این سازوکار ها و رفت و آمدها منجر به بهبود اقتصاد و بویژه رونق تولید شود و سایر مسائل فرع بر آن است.

بحث نظارت های بیشتر از NPT در مذاکرات مطرح است

در ادامه کنفرانس خبری رئیس مجلس شورای اسلامی، لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نامه اعضای کنگره و تلاش برای تحریک تندروهای داخلی گفت: این اظهارات از واقعیت دور است. مبارزات جناحی آمریکا از این جنس است و چارچوب ندارد.

وی ادامه داد: ۲۰۰ نفر در سنا از این اقدام برخی نمایندگان کنگره تقدیر کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ایران چارچوب های منظم سیاسی در میان جریان ها وجود دارد.

نماینده مردم قم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران با لغو تحریم ها پروتکل الحاقی را خواهد پذیرفت، اظهار داشت: بحث نظارت های بیشتر از NPT در مذاکرات مطرح است، اما شرایطی دارد. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرای پروتکل الحاقی منوط به این است که تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل لغو شده باشد.

لاریجانی تصریح کرد: اگر طرف غربی بخواهد موافقتی انجام پذیرد، باید تحریم های شورای امنیت لغو شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر لزوم گفتگو با بشار اسد گفت: من هم این مساله را شنیدم. امیدوارم به این عقلانیت رسیده باشند و صرفا اعلام مواضع نباشد و در رفتارها شاهد پیشرفت باشیم، اما این اظهارات هم روبه پیشرفت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص امکان توافق ایران و غرب توضیح داد: قطعا این توافق امکان پذیر است. اگر طرف مذاکرات زیاده‌روی نکند.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: گام های زیادی برداشته شده و می توانند دو طرف در مذاکرات به توافق برسند.

پیگیر بررسی حادثه قم نیستم

لاریجانی در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری حادثه قم توسط ریاست مجلس عنوان کرد: پیگیری هایی شده است، اما اینکه واقعا بررسی دقیقی صورت گرفته باشد، بعید می دانم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پیگیر موضوع نیستم، اضافه کرد: هر بخشی مسئولیتی دارد و من مسئول این موضوع نیستم.

در ادامه لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری کار در مورد اسامی ادعایی ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس مبنی بر دریافت پول از محمدرضا رحیمی، گفت: وقتی که کسی ادعایی می‌کند، نباید انقدر دستاویز قرار بگیرد. البته قوه قضاییه دارد این موضوع را بررسی می‌کند و باید منتظر نتیجه بررسی‌های قوه قضاییه باشیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه رسالت مبنی بر اینکه دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرده است که ۶۵ درصد احکام قانونی فاقد عملکرد بود یا به اهداف خود نرسیده است. شما چه نمره‌ای به دولت در پایبندی به قانون می‌دهید؟ گفت: معاونت نظارتی بر اساس گزارش دیوان محاسبات یک ارزیابی از نحوه پیگیری قوانین برای دولت ارسال کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این گزارش آمده است که برخی مفاد قوانین، آیین‌نامه آن توسط دولت تعیین نشده است.

لاریجانی ادامه داد: البته وضع دولت‌ها نسبت به اجرای قوانین متفاوت است و در گذشته تخلف قانونی بیشتری را شاهد بودیم و رقم قابل توجهی از مصوبات را باید رد می‌کردیم، اما امروز رویکرد قانونگرایی بهتر شده و فکر می‌کنم حرکت دولت به سمت قانونگرایی است و دولت جدید از نظر توجه به قانون بهتر عمل کرده است.

رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به خبرنگار روزنامه قدس که محور سوالاتش طرح مسائلی مانند پول کثیف و پول به نمایندگان برای تبلیغات بود، درباره بعد نظارتی مجلس و تقویت آن گفت: من بارها عنوان کردم که این مسائلی که مطرح می کنند اگر اسنادی از آن ها وجود دارد، باید به قوه قضائیه ارائه شود تا پیگیری ها صورت گیرد.

اگر به توافق هم نرسیم دنیا به آخر نمی رسد

لاریجانی تاکید کرد: کشور ما کشوری قانونمند است و مسائل باید در کانال خودش بررسی شود. ما در زمینه فضای کلی نمی توانیم نظارت داشته باشیم.

نماینده مردم قم در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر توافق هسته ای و شرایط ایران در صورت عدم توافق نهایی گفت: اگر به توافق جامع هم دست پیدا نکنیم، دنیا به آخر نمی رسد. همین الان هم توافق نکرده ایم و کارمان را ادمه می دهیم.

وی تاکید کرد: اگر این توافق صورت بگیرد که هم برای ایران و هم منطقه مفید است و اگر هم نشود ما کار خود را ادامه خواهیم داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار ایران مبنی بر پرونده های قدیمی مانند شکایت از رئیس جمهور سابق یا شکایت از تامین اجتماعی گفت: مجلس پیگیر این مسائل است و پیگیری ها همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال موضوع تامین اجتماعی که مطرح کردید، در قوه قضائیه در جریان است و ما نیز اطلاعات مورد نیاز را ارائه داده ایم و در صورت نیاز نیز موارد دیگر را پیگیری می کنیم.

لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درباره دستاوردهای دو سفر اخیر خود به کویت و قطر و میزان همراهی کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم گفت: نگاه من با توجه به سفر اخیر، این است که کشورهای منطقه نیز به مقوله تروریسم توجه جدی دارند و دریافتند که این پدیده، خطری جدی برای همه است، اما میزان مشارکتشان برای مقابله با آن متفاوت است

وی ادامه داد: با این حال این بسیار مهم است که این نگرانی نسبت به مسئله وجود دارد که باعث آغاز حرکت های جدی در مقابله با تروریسم خواهد شد. ضمن اینکه در این سفر زمینه های همکاری های دوجانبه را مورد تاکید قرار دادیم و در مجموع نگاه ها بسیار مثبت بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره فشار بر برخی رسانه‌ها از طریق اظهارنظر نمایندگان در مصاحبه با بخشی دیگر از رسانه‌ها و موضع وی در این رابطه، اظهار داشت: اگر موردی بوده است که خلاف قانون عمل شده، اعلام کنید تا پیگیری کنیم چون چارچوب کار رسانه‌ها در مجلس قانونمند است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تلخ‌ترین و شیرین‌ترین اتفاق سال نیز با بیان اینکه در این رابطه فکر نکرده‌ام، گفت: اجازه بدهید فکر می‌کنم و بعدا به این سئوال پاسخ می‌دهم.

لاریجانی همچنین درباره برنامه مجلس برای بهبود وضعیت تسهیلات بانکی برای خروج از رکود، گفت: در قانون بودجه ۹۴ برای این مساله منابعی قرار داده‌ایم که سود تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری نخبگان و کارآفرینان کاهش دهند.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار نیز سود تسهیلات را تعیین می‌کند و هر کاری را هم که ما بخواهیم انجام دهیم، باید در قانون بودجه و با توجه به این مسائل باشد.