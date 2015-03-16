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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۴۶

شاخص بورس به کانال ۶۵ هزار واحدی صعود کرد

شاخص بورس به کانال ۶۵ هزار واحدی صعود کرد

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با ۱۴۲ واحد رشد در ارتفاع ۶۵ هزار و ۱۲۲ واحدی ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران بورس و اوراق بهادار تهران امروز بیش از دو میلیارد و ۱۷۵ میلیون برگ سهم را در بیش از ۵۶ هزار دفعه و به ارزش ۵۰۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

 همچنین در روز جاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۳ واحد، آزاد شناور ۲۶۹ واحد، بازار اول ۱۳۳ واحد، بازار دوم ۹۳ واحد و صنعت ۳۸ واحد رشد کرد.

در حالی که در معاملات امروز شاخص کل(هم وزن) ۲۳ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) ۲۱ واحد افت داشتند، شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) با ۶۱ واحد رشد مواجه شد.

ارزش روز بازار با حدود یک هزار میلیارد تومان رشد ۲۹۱ هزار میلیارد تومان است.

کد مطلب 2519467

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