شاخص بورس به کانال ۶۵ هزار واحدی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران بورس و اوراق بهادار تهران امروز بیش از دو میلیارد و ۱۷۵ میلیون برگ سهم را در بیش از ۵۶ هزار دفعه و به ارزش ۵۰۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

همچنین در روز جاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۳ واحد، آزاد شناور ۲۶۹ واحد، بازار اول ۱۳۳ واحد، بازار دوم ۹۳ واحد و صنعت ۳۸ واحد رشد کرد.

در حالی که در معاملات امروز شاخص کل(هم وزن) ۲۳ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) ۲۱ واحد افت داشتند، شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) با ۶۱ واحد رشد مواجه شد.

ارزش روز بازار با حدود یک هزار میلیارد تومان رشد ۲۹۱ هزار میلیارد تومان است.