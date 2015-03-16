برنامه های فرهنگی و معنوی حرم مطهر رضوی در ایام نوروز تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محور اصلی برنامه های فرهنگی، ‌تبلیغی و مذهبی حرم مطهر رضوی در سال آینده تبیین سبک زندگی و فرهنگ رضوی است.

وی با اشاره به رویکرد اصلی برنامه های فرهنگی حرم مطهر در ایام نوروز ۹۴ افزود: توجه به حرمت ایام عزای فاطمیه در تعاملات نوروزی، توجه به شعار سال در برنامه ها، ‌خانواده محور بودن برنامه ها و توجه به محوریت تعاملات خانوادگی در ایام نوروز رویکرد اصلی برنامه های ما خواهد بود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری ۴۰۰ ویژه برنامه سخنرانی و بیان احکام ویژه عموم زائران خبر داد و گفت: «نوروز محور تحول»، «آداب معاشرت زندگی»، «نقش قرآن در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها»، «تبیین شخصیت مبارزاتی و انقلابی حضرت زهرا سلام الله علیها»، «نقش محبت حضرت زهرا سلام الله علیها در زندگی» و «تبیین سیره فاطمی و تطبیق آن با شرایط امروز» موضوعات سخنرانی ایام تعطیلات نوروزی آستان مقدس رضوی است.

وی اشاره ای به ۱۳۵ ویژه برنامه در ایام شهادت حضرت فاطمه(س) کرد و گفت: سه عنوان نمایشگاه «سایه سار رافت»، «حکایت آفتاب» و «در حریم ملکوت» با موضوعات روایت زندگی و سیره حضرت رضا(ع) در ایام نوروز ۹۴ برپا خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی خاطرنشان ساخت: سه نشست تخصصی حیات طیبه با موضوع «تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متاثر از نامگذاری سال ها و سال ۹۴» با حضور حجت الاسلام مصلحی، دکتر علی غلامی، دکتر محسن رضایی، آیت الله دری نجف آبادی در روزهای ۹، ۱۰و ۱۱ فروردین ماه در محل بنیاد پژوهش های اسلامی برگزار می شود.

وی همچنین اشاره ای به فعالیت های قرآنی حرم مطهر رضوی در ایام نوروز سال آتی کرد و گفت:‌برگزاری محفل انس با قرآن در جوار عترت در شب تحویل سال با حضور قاریان بین المللی، برگزاری ۱۷ محفل انس با قرآن در جوار عترت و ۱۳۵ نشست و کارگاه قرآنی ویژه عموم زائران در رده های سنی مختلف، اجرا و برگزاری۱۰ جنگ قرآنی و ۲۰ مسابقه قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان در دارالقرآن الکریم و برگزاری حدود ۱۱۰ نشست تدبر در قرآن و سیره ائمه اطهار(ع) از جمله فعالیت های قرآنی آستان قدس رضوی است.

وی با بیان اینکه اداره پاسخگویی به سوالات دینی آماده ارائه خدمات به عموم زائران و مجاوران در ایام نوروز به صورت شبانه روزی است افزود:‌ زائران و مجاوران می توانند پاسخ سوالات دینی خود را با مراجعه به دفاتر پاسخگویی به سوالات شرعی در اماکن متبرکه و یا با تماس به شماره ۳۲۰۲۰ و ارسال پیامک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۰۲۰ دریافت کنند.