به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی در نشست خبری باشگاه تاسیسات دریایی که به خاطر قهرمانی این تیم در لیگ برتر فوتسال تدارک دیده شده بود، صحبت‌های مختلف را درباره نحوه قهرمانی این تیم، فوتسال پاک، اظهارات حسین شمس و موارد دیگر مطرح کرد. او قبل از شروع رسمی نشست خبری، روی تخته اتاق نشست خبری نوشت «ما قهرمانیم و قهرمانی در آسیا را با کمک شما می‌خواهیم». مشروح صحبت‌های شمسایی در ذیل می‌آید:

از امروز استارت قهرمانی در آسیا را می‌زنیم

از امروز می‌خواهیم استارت قهرمانی در آسیا را با کمک شما بزنیم. ما کار سختی داریم ولی با شما می‌توانیم قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شویم.

ایمان داشتیم که می‌توانیم در تاسیسات موفق باشیم

روز اولی که وارد مجموعه تاسیسات شدیم، می‌دانستیم کار سختی در پیش داریم. من حدود یک ماه با شهاب سفال‌منش و سیامک داداشی بررسی کردیم که آیا با پتانسیل تیم تاسیسات می‌توانیم در لیگ برتر به جایی برسیم یا نه. در نهایت به این نتیجه و ایمان رسیدیم که می‌توانیم تیم رده دهمی تاسیسات را جزو چهار تیم برتر تیم کنیم.

قهرمانی تمام شد

ما به هدفمان در لیگ برتر رسیدیم و حتی بیشتر از آنچه که برنامه‌ریزی کرده بودیم، رسیدیم. قهرمانی دیگر تمام شده است و از الان به فکر آینده‌ای هستیم که بسیار دشوار است.

کادر فنی تغییر نمی‌کند

هیچ عقل سلیمی این گروه قوی را کنار نمی‌گذارد. در تیم ما سیامک داداشی، امیر شمسایی، شهاب سفال‌منش و اصغر قهرمانی حضور دارند و افراد دیگری هم در این مدت به ما کمک زیادی کردند. قرارداد خود من با تاسیسات دو ساله است.

بیرونمان نکنند، می‌مانیم

هنوز کاری برای مسابقات آسیایی نکرده‌ایم. مگر اینکه دوستان (مسئولان تاسیسات دریایی) بخواهند. اگر بیرونمان نکنند، در تیم تاسیسات می‌مانیم و کار مي‌کنیم.

حداقل 10 بازیکن مد نظر دارم

برای قهرمانی در آسیا و تقویت تیم حداقل 10 بازیکن مد نظر من است که فقط می‌توانیم چهار نفر آنها را جذب کنیم. ما اولویت‌بندی را انجام داده‌ایم تا با بازیکنان وارد مذاکره شویم، اما هیچ اسمی نمی‌آورم، چون اگر اسمی برده شود، پنج باشگاه با آن بازیکن مذاکره می‌کنند.

همه را می‌خواهیم!

ما امسال می‌خواهیم با 40-30 نفر لیگ و کارمان را شروع کنیم. اصلا ما همه را می‌خواهیم! سه‌شنبه این هفته جلسه‌ای با همکارانم برگزار مي‌کنیم و بعد از آن برنامه مدونی در اختیار باشگاه می‌گذاریم تا استارت کار را بزنیم. بقیه کار دست بزرگواران و مسئولان باشگاه است.

جدی گفتم تا 80 سالگی بازی می‌کنم

من به شوخی گفتم ولی جدی بود که تا 80سالگی بازی می‌کنم. ما هی قهرمان می‌شویم و هیچ‌کس جلویمان را نمی‌گیرد. احساس می‌کنم بازی کردن راحت‌تر از مربیگری است، چون ما آدم‌های قوی کنارمان داریم که از بیرون تیم‌مان را هدایت می‌کنند و ما هم با خیال راحت بازی می‌کنیم. من، مربی ـ بازیکن را در فوتسال باب کردم و تا تهش هم می‌روم.

هنوز درباره سالن میزبانی جام باشگاه‌ها تصمیم نگرفته‌ایم

باید توافق کنیم که بهترین سالن را برای میزبانی جام باشگاه‌های آسیا که قرار است در ایران برگزار شود، انتخاب کنیم. ما بعد از 2003 هیچ میزبانی در فوتسال نداشتیم و برای همین باید بهترین سالن را انتخاب کنیم.

نظری بهترین دروازه‌بان فوتسال آسیا و دنیا است!

همیشه در ادوار مختلف تیم ملی بازیکنان خوبی بوده‌اند که از لیست تیم ملی جا بمانند. این اتفاق برای من هم رخ داد. برای رضا حیدریان هم این اتفاق افتاده بود. الان هم نظری بهترین دروازه‌بان آسیا و دنیاست و در 9 بازی هم گل نخورد. احساس من این است که تیم ملی برای یک شخص نیست و باید بهترین‌ها را دعوت کرد.

سر نخواستن ما دعواست

درباره پیشنهاد دبیری برای فصل آینده باید بگویم سر نخواستن ما دعواست و کسی ما را نمی‌خواهد.

از دیروز خواهش می‌کردند درباره شمس حرف نزنم

من فقط یک مصاحبه علیه حسین شمس انجام دادم و آن هم برای اعاده حیثیت بود. از روز گذشته آدم‌های مختلفی مثل محمد کشاورز، محمود خوراکچی، طباطبایی و خیلی از عزیزان دیگر تماس گرفتند و خواهش کردند که درباره حسین شمس صحبت نکنم، ولی فکر می‌کنم این حق ما و باشگاه تاسیسات است که با این اتفاق برخورد کند.

شمس نقشی در قهرمانی ایران در جام باشگاه‌ها نداشت

من دو سال در فوتسال خیلی آماده بودم. یکی سال 2010 و یکی سال 2008. در سال 2010 اولین دوره جام باشگاه‌های آسیا در اصفهان برگزار شد که علی افضل، سرمربی تیم فولاد ماهان بود و حسین شمس طبق معمول مدیر فنی تیم. تیم قهرمان آسیا شد و حسین شمس هیچ نقشی در آن قهرمانی نداشت. تا من جام آقای گل و بهترین بازیکن آن تورنمنت را گرفتم، نیم ساعت بعد آقایان گفتند شمسایی به کنفدراسیون فوتبال آسیا پول داده و توانسته این عنوان را بگیرد.

حتی AFC را هم متهم کردند

همان موقع بچه‌هایی مثل اصغری‌مقدم، کشاورز، نظری و دیگر بازیکنان زار زار گریه می‌کردند. در حالی که آقایان داشتند به جای گریه کردن، می‌خندیدند. شمسایی هر تورنمنتی که رفت، یک عنوان گرفت و این طبیعی بود که در آن دوره از مسابقات هم بهترین بازیکن شوم، ولی حتی AFC را هم متهم کردند.

اگر زورم زیاد بود فیگو را رئیس فیفا می‌کردم

من اگر زور و قدرت داشتم که نمی‌گذاشتم بن‌همام را از ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا بردارند. اگر انقدر قدرت داشتم که پشت لوئیس فیگو می‌ایستادم و او را به جای سپ بلاتر به عنوان رئیس فیفا انتخاب می‌کردم.

داستان خط خوردن از تیم ملی در زمان حسین شمس

ما را با سلام و صلوات برای مسابقات آسیایی به ژاپن بردند و من در آن تورنمنت هم بهترین بازیکن آسیا شدم. ولی بعد از نیم ساعت زنگ زدند به من گفتند، حیدریان بهترین بازیکن شده است. می‌گفتند حسین شمس اعلام کرده که حیدریان، بهترین بازیکن شده نه شمسایی؛ در حالی که AFC من را انتخاب کرده است. فردای همان روز من را از AFC خط زدند، چون گل می‌زدم و افتخار کسب می‌کردم!

آنقدر بدبخت نشده‌ام به بازیکن حریف زنگ بزنم

می‌گویند وحید شمسایی با بازیکنان تیم‌های حریفش تماس می‌گرفت. من هنوز آنقدر بدبخت نشدم که به کسی زنگ بزنم که مقابل تیمم بازی نکند. تیم مس سونگون خودش در کورس قهرمانی بود و در صورتی که به این عنوان می‌رسید، بازیکنانش بهترین پاداش را می‌گرفتند. چرا من باید با بازیکنان این تیم تماس بگیرم؟ بعد هم پیغام و پسغام می‌دهند که علیه حسین شمس حرف نزنیم، در حالی که در این مدت انواع و اقسام انگ‌ها را به من زدند.

تو را به خدا به من فحش بدهید!

همین آقا وقتی تیم ما برای بازی با منصوری به قرچک رفت، عنوان کرد همیشه در قرچک به وحید شمسایی فحش می‌دادند و چرا الان (در پایان لیگ برتر فوتسال) به او فحش نمی‌دهند؟ از این به بعد هر جا خواستیم برویم، یک بنر با خودمان می‌آوریم که روی آن نوشته باشد «تو را به خدا به من فحش بدهید» تا دیگر چنین حرف‌هایی را از آقایان نشنویم.

من که چهار سال منشوری نبودم

تیم ما امسال قهرمان لیگ فوتسال شد. حالا هر کس هر جوری که دوست دارد، فکر کند و حرف بزند. ما که چهار سال منشوری و ممنوع الفعالیت نبودیم. قهرمانی ما پاک بود و خدا را شکر آنقدر آدم‌های اسمی و بزرگ در تیم ما هستند که نیازی به قهرمانی ناپاک نداشته باشیم.

جای امیر شمسایی بودم، رضایت نمی‌دادم

امیر شمسایی (برادر وحید شمسایی و مدیر فنی تیم تاسیسات دریایی) جبهه رفته و درجه‌دار نظام است، ولی حسین شمس یک بار مصاحبه کرد و گفت، دوره درجه‌دارها تمام شده است. می‌خواستند شمس را همان موقع به خاطر این صحبتش دادگاهی کنند، ولی امیر رضایت داد؛ در حالی که اگر من بودم، به هیچ وجه رضایت نمی‌دادم. هر چند شمس در صف اول آدم‌هایی است که از دیگران شکایت می‌کند.

از نظر این آقا، همه بد هستند

حالا من در فوتسال بد، آیا افتخاری، سعیدلو، علی‌آبادی، درودگر، دادخواه، امیر شمسایی و خوراکچی هم بد هستند؟ از نظر این آقا همه بد هستند، جز خودش.

خسوس می‌ترسید جایش را بگیرم

آن اوایل که خسوس کاندلاس، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران شده بود، یکی از مسئولان آسیا به او گفته بود که وحید شمسایی بهترین بازیکن ایران است و چرا او را به تیم ملی دعوت نمی‌کنید؟ خسوس آن موقع می‌ترسید من جایش را بگیرم، ولی من را دعوت نکردند. در حالی که فالکائو (بازیکن تیم ملی برزیل) هم سن و سال من است و دارد در تیم ملی برزیل بازی می‌کند. دیگران از خسوس خواسته بودند تمکین کند و مرا به تیم ملی دعوت کند.

در مربیگری فوتسال رنسانس رخ داده است

لیگ امسال بسیار سفت و سخت بود و چند تیم تا هفته آخر برای رسیدن به عنوان قهرمانی تلاش کردند. به نظر این فصل در مقایسه با 8-7 سال گذشته بسیار دشوار بود. خوشبختانه رنسانسی هم مربیگری فوتسال ایران ما رخ داده و مربیان جوانی مثل محمد کشاورز در کنار باتجربه‌ها کار می‌کنند.

بازیکنان جوانی به فوتسال ایران تحویل داده شدند

در لیگ امسال به بازیکنان جوان و جویای نام میدان داده شد و به نظرم این بازیکنانی که امسال تحویل فوتسال داده شدند، در آینده کمک‌مان می‌کند!

در جام باشگاه‌های آسیا با تیم ملی می‌آیند

یکی از مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا به من گفت چون قرار است مسابقات جام ملت‌های آسیا امسال برگزار شود، تیم‌‌های ملی برای آمادگی و هماهنگی بیشتر با همان بازیکنان ملی‌پوش در جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهند کرد. تیم‌هایی مثل ژاپن و ازبکستان قطعا با تیم ملی خود در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا حاضر می‌شوند. ما هم به دنبال این هستیم تا با هماهنگی کمیته فوتسال، بازیکن کمکی بگیریم تا برای جام ملت‌ها آماده شویم. سعی‌مان این است که بهترین بازیکنان را جذب کنیم.

واکنش به سرمربیگری تیم ملی فوتسال در سال 2016

رضا افتخاری، رئیس کمیته فوتسال چندی پیش مصاحبه کرد و گفت: وحید شمسایی سال 2016 سرمربی تیم ملی می‌شود. اما باید بگویم من آدمی نیستم که بنشینم و ببینم تا سال بعد چه اتفاقی می‌افتد. من کسی نیستم که بخواهم برای تیم ملی تعیین تکلیف کنم، اما آنقدر تلاش می‌کنم که همه دنبالم بیایند نه اینکه بخواهم برای سرمربیگری تیم ملی سر و دست بشکنم.

تیم ملی می‌تواند موفق باشد

تیم ملی فوتسال ما در حال پوست‌اندازی است و جوان‌هایی آمدند که می‌توانند به ما کمک کنند. دیگر در تیم ملی از بازیکنانی مثل رضا حیدریان که با خلاقیت خود باعث موفقیت تیم ملی می‌شدند، خبری نیست و برنامه تیم به سمت کار گروهی پیش رفته است. خسوس دارد روی کار گروهی تمرکز می‌کند. قطعا تیم ملی می‌تواند موفق باشد.

به 14 سال پیش برگردم، باز هم فوتسال را انتخاب می‌کنم

14 سال پیش بود که فوتسال را انتخاب کردم و در این رشته موفق بودم. من برای اینکه افتخارآفرینی کنم، در این رشته جنگیدم، اگر باز هم به گذشته برگردم، از بین فوتسال و فوتبال، فوتسال را انتخاب می‌کنم.

جذب بازیکن خارجی در اولویت نیست

ما برای جام باشگاه‌های آسیا در جذب بازیکن جدید محدودیت داریم. سعی می‌کنیم با دقت بازیکنانمان را انتخاب کنیم. ابتدا دنبال بازیکن ایرانی هستیم ولی اگر نشد بازیکن خارجی جذب می‌کنیم.

نمی‌گویم خودم را مثل میثاقیان از برج میلاد پایین می‌اندازم

خیلی‌‌ها می‌گویند وحید شمسایی به این خاطر تیم دبیری را رها کرد که می‌ترسید در آسیا نتیجه نگیرد. باید بگویم هیچ چیزی را نمی‌توان در فوتسال پیش‌بینی کرد. ما اول فصل گفتیم نمی‌توانیم با تیم تاسیسات، قهرمان ایران شویم، ولی الان هم می‌گویم نمی‌توانیم با این تیم قهرمان آسیا شویم، ولی ما می‌شویم! با این حال من مثل اکبر میثاقیان (سرمربی پیشین تیم فوتبال راه‌آهن) نمی‌گویم که اگر قهرمان نشدم، خودم را از برج میلاد می‌اندازم. به هر حال فوتسال است و بعد از هر اتفاقی که در آن رخ می‌دهد، زندگی جریان دارد. من به این خاطر از دبیری جدا شدم که هم پدرم و هم همسرم عمل جراحی داشتند و باید به تهران می‌آمدند؛ ضمن اینکه دوقلوهایم نیز دیگر دوست ندارند خارج از تهران باشند. اگر بحث ترس باشد، که من هیچ وقت تیم رده دهمی تاسیسات را تحویل نمی‌گرفتم.

فوتسال برای من عشق است

فوتسال و فوتبال برای من عشق است، وگرنه این رشته چیزی جز حرص خوردن، تهمت و افترا شنیدن، چیزی ندارد. من تمام تلاشم را می‌کنم که با تیم تاسیسات هم بتوانم موفق باشم.

دستم را به سمت تمام مربیان ایرانی دراز می‌کنم

حالا تیم تاسیسات نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیاست و من دستم را به سمت تمام مربیان ایرانی دراز می‌کنم که ما را کمک کنند. همیشه می‌گویم من پایین‌تر از بقیه هستم ولی برای موفقیت کشورم بعد از دو سال ناکامی در مسابقات آسیایی، تمام تلاشم را خواهم کرد. به نظرم سال 94، سال پرباری برای فوتسال است.

آدم نمک نشناسی نیستم

من آدم نمک نشناسی نیستم که بخواهم پشت سر مربیانم حرف بزنم. حسین شمس خودش مصاحبه‌‌ها را شروع کرد و حتی دیروز بعدازظهر هم در رادیو درباره من صحبت کرد. بعد با من تماس گرفتند و گفتند خواهشا به این قائله خاتمه بدهید و با حسین شمس آشتی کنید.

بازگویی حضور شمسایی در فوتسال

در سال 79 بود که به خاطر یک مشکل مالی، ضربه بدی خوردم. آنقدر حال و روزم خراب بود که یک بار که می‌خواستند به شرق تهران بروم، اشتباهی به سمت میدان آزادی رفتم. همان زمان پدرم به امیر شمسایی گفت، این پسر را ببر بازی کند تا از این حال و هوا دربیاید. آن موقع من 107 کیلوگرم بودم و باید می‌رفتم وزنه‌برداری. اگر وزنه‌برداری می‌رفتم، قهرمان می‌شدم! با این حال امیر مرا پیش سید مهدی ابطحی برد. من خیلی به ابطحی مدیونم. امیر خان یک چشمک به ابطحی زد و گفت بازیکن خوبی را برایت آوردم. ابطحی مرا ابتدا فرستاد تا دور زمین بدوم، ولی من گفتم حوصله ندارم. من از چند دقیقه ابطحی از من خواست دو تا شوت بزنم. آنقدر اوضاعم خراب بود که به جای اینکه توپ را به سمت دروازه بزنم، به جای پرت و پلا زدم و توپ به دیوار خورد. اما قدرت شوتم آنقدر بود که قسمتی از دیوار خراب شد! همان موقع ابطحی به من گفت تا سه ماه دیگر تو را بازیکن می‌کنم و می‌توانی در سطح اول فوتسال ایران بازی کنی. من از 108 کیلوگرم به 83 کیلوگرم رسیدم و در نهایت در دومین مسابقه‌‌ام توانستم گلزنی کنم.

مدیون حسین شمس هستم

در دومین مسابقه رسمی‌ام گل زدم و حسین شمس همان موقع مرا به خاطر مشکلاتی که با امیر شمسایی داشتم، دعوت کرد. من مدیون شمس هستم، ولی وقتی به من بی‌احترامی شود، جامعه فوتسال فکر می‌کند من بی‌احترامی کرده‌ام. حسین شمس در اولین بازی رسمی تیم ملی مرا در زمین گذاشت و ظرف پنج دقیقه برای تیم ملی گل زدم. از فاصله چاق بودنم تا قهرمانی در آسیا، شش ماه گذشت. ولی می‌خواهم بگویم دفاع کردن در مقابل صحبت‌های شمس، حق طبیعی من است. او بود که صحبت‌ها را شروع کرد.