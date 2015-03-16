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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

آزرمی:

هنرهای انقلابی شناسایی و عرضه شوند

هنرهای انقلابی شناسایی و عرضه شوند

کرمانشاه- معاون استاندار کرمانشاه بر لزوم اجرای برنامه های متنوع در هفته هنر انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: هفته مذکور فرصت مناسبی برای عرضه هنرهای انقلابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله آزرمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌ های هفته هنر انقلاب اسلامی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، بر لزوم توجه به نقش زنان در برگزاری برنامه های هفته مذکور تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه روز زن در هفته هنر انقلاب اسلامی قرار دارد، نقش زنان در اجرای برنامه ها باید دیده شود.

معاون استاندار کرمانشاه با تاکید بر اجرای برنامه های متنوع و پرمحتوا در هفته مذکور، خاطر نشان کرد: نباید تنها به اجرای برنامه های سلسله وار بسنده کرد و باید از این فرصت برای ارائه برنامه های شاخص استفاده شود.

آزرمی از اجرای برنامه برنامه «بهشت زیر پای مادران است» در هفته هنر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: مسئولیت برگزاری این برنامه با آموزش و پرورش است.

وی در پایان تصریح کرد: باید دید که انقلاب چه هنرهایی را ترویج داده و باید در راستای معرفی و نمایش این هنرها تلاش شود.

 

کد مطلب 2519512

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