تور کرمان گردی در کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، شهردار منطقه سه کرمان از بهسازی و رنگ آمیزی جداول سطح این منطقه خبر داد و گفت: در ادامه روند بهسازی جداول سطح منطقه، رفوژهای میانی و کناری حدفاصل تقاطع های غیر همسطح باقدرت و دانش به طول چهار هزار و ۷۰۰ متر جدولگذاری و در حال انجام است .

علی خدادادی همچنین از بهسازی جداول خیابان مالک اشتر جنوبی در دو سمت خیابان جمعا به طول سه هزار و ۶۰۰ متر و کانیورگذاری ورودی ۱۹ کوچه نیز خبر داد و اظهار داشت: اجرای دور برگردان ایمن و همچنین اصلاح طرح هندسی ورودی شهرک خواجو برای رفاه حال شهروندان و رانندگان در بلوار امام علی (ع) توسط پیمانکار در حال انجام است.

خدادادی در ادامه افزود: رنگ آمیزی جداول خیابانهای اصلی به منظور زیبا سازی و استقبال از مسافران نوروزی شروع شده است و تا آغاز سال جدید به پایان می رسد.

تمدید مهلت ثبت نام مالکان وانت بارها در طرح ساماندهی

مسئول واحد حمل و نقل بار درون شهری سازمان تاکسیرانی کرمان از تمدید مهلت ثبت نام مالکان وانت بارها در طرح ساماندهی وانت بار ها خبر داد.

محمدتقی نخعی افزود: تاکنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر از مالکان وانت بار برای ثبت نام در طرح ساماندهی خودروهای ویژه حمل بار درون شهری به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کرده و تشکیل پرونده داداه اند.

وی در ادامه ضمن تقدیر از رانندگان وانت بارها که همکاری لازم را با سازمان تاکسیرانی داشته اند، خطاب به اشخاصی که تاکنون اقدامی برای ثبت نام در سامانه حمل بار انجام نداده اند گفت: مهلت مراجعه و ثبت نام برای تشکیل پرونده تا ۲۰ فروردین سال ۹۴ تمدید شده است و لازم است هر چه سریعتر با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک نسبت به انجام این مهم اقدام کنند.

نخعی همچنین تصریح کرد: مالکان خودروهای وانت بار بعد از تشکیل پرونده لازم است نسبت به نصب آرم شطرنجی نمونه اعلام شده از سوی این سازمان بر روی بدنه خودروی وانت خود اقدام کرده تا باعث تسریع در مراحل صدور مجوزحمل بار خودروی آنان شود.

مسئول واحد حمل و نقل بار درون شهری کرمان تصریح کرد: براساس آخرین اطلاعیه ستاد شناسایی و ساماندهی بار درون شهری، کاهش سهمیه سوخت کلیه خودروهای غیرفعال درحوزه بار درون شهری از ابتدای اردیبهشت ۹۴ در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی خواهد شد.

راه اندازی سیستم فرماندهی میدان آزادی انجام شد

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان از نصب و راه اندازی سیستم فرماندهی میدان آزادی خبر داد.

علی زنگی آبادی گفت: به منظور نظم بخشیدن و روان سازی ترافیک و همچنین بازگشایی گره ترافیک میدان آزادی، طبق مصوبه کارگروه ترافیک کلانشهر کرمان این میدان، به سیستم فرماندهی مجهز شد .

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان فنی ترافیک و برداشت اطلاعات ترافیکی و تعداد خودروهای عبوری از هر معبر و گره های ترافیکی میدان در ساعات پیک، طرح ساماندهی عبور و مرور این میدان آماده و به کارگروه ترافیک ارسال شد .

زنگی آبادی در ادامه گفت: بعد از مصوب شدن طرح و آماده سازی تجهیزات سیستم فرماندهی، اجرای این طرح در دستور کار معاونت فنی و اجرایی سازمان قرار گرفت .

در پایان هم مدیر عامل سازمان ترافیک از همشهریان تقاضا کرد به منظور اجرای بهتر طرح، کلیه قوانین و مقررات ترافیکی را مد نظر قرار داده و با توجه به علائم و تابلوهای نصب شده در معابر، رانندگی ایمنی داشته باشند .

راه اندازی تور کرمان گردی به مناسبت ایام نوروز

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه از راه اندازی اتوبوس کرمان گردی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری در ایام نوروز خبر داد.

محمود ایرانمنش گفت: طبق روال سال‌ های گذشته، تور نوروزی کرمان‌گردی در قالب چهار دستگاه اتوبوس در دو شیفت صبح و عصر و با حضور راهنمایان گردشگری، در پارک شهید «مطهری» کرمان برای استفاده‌ شهروندان و میهمانان نوروزی مستقر می شود.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۱ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۱۹ از این تور کرمان گردی استفاده و از اماکن تاریخی و گردش‌گری شهر کرمان بازدید کنند.

ایرانمنش افزود: تور کرمان گردی از تاریخ ۲۹ اسفند سال جاری تا روز ۱۴ فروردین ۹۴ دایر خواهد بود.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، تصریح کرد: در ضمن تور کرمان گردی در روز چهارم فروردین به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) تعطیل است.

در تور کرمان گردی هر روز دو مکان تاریخی و دو نمایشگاه از جمله نمایشگاه کتاب واقع در پارک شهید و نمایشگاه سوغات کرمان واقع در پارک شهید مطهری مورد بازدید قرار می گیرد.