به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی دوشنبه در بازدید از میادین میوه و تره بار تبریز اظهار داشت: مردم و بخش خصوصی بیشترین توان را برای اداره بازار و همچنین تنظیم آن دارند و به همین دلیل مسئولان دولتی باید در راستای سپردن این بخش از صنعت به بخش خصوصی کوشا باشند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری تمامی اصناف و اتحادیه های استان برای اجرای این طرح گفت: جلسات لازم برای سپردن امور به بخش خصوصی میان مسئولان دولتی و صاحبان اصناف و اتحادیه ها برگزار می شود که امیدواریم این جلسات خروجی خوبی داشته باشند.

نجاتی ادامه داد: با ورود مستقیم اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف، تامین و توزیع كالاهای ضروری به دست مردم انجام می گیرد که با اجرای این امر شاهد تحول بزرگی خواهیم بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: از نظرات اتحادیه های صنفی در امر تامین میوه و تره بار و حتی دیگر اقلام مورد نیاز شهروندان استفاده خواهیم كرد.

وی با بیان اینکه اصرار بر كارهای غیر كارشناسی موجب التهاب در بازار می شود، گفت: همكاری متقابل و قول و قرار های بین مدیران و اتحادیه های صنفی می تواند آرامش در بازار را بوجود آورد.