۱۵۴ آموزشگاه برای اسکان مسافرین نوروزی در خراسان جنوبی آماده شد

به گزارش خبرنگارمهر، عباس لامعی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی اظهارکرد:در ایام نوروز آموزش و پرورش خراسان جنوبی ۱۴ پایگاه شبانه روزی برای راهنمایی مسافرین نوروزی در نظر گرفته است.

وی از پیش بینی ۱۵۴ آموزشگاه برای اسکان مسافرین نوروزی در خراسان جنوبی خبرداد و گفت: این آموزشگاه ها بر اساس میزان خدمات ارائه شده در سطح ویژه، درجه یک، درجه دو و درجه تقسیم بندی شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تعداد کلاس‌های تجهیز شده را هزار و ۱۲۷ مورد اعلام کرد و گفت: این کلاس‌ها از ۲۸ اسفندماه سال جاری تا ۱۲ فروردین‌ماه سال آینده همکاران فرهنگی را پذیرش خواهند کرد.

لامعی بیان کرد: همچنین نمازخانه ها، مدارس، سالن های ورزشی نیز برای اسکان مسافرین نوروزی در نظرگرفته شده است.

وی از آمادگی کامل درمانگاه فرهنگیان بیرجند برای پذیرش بیماران در ایام نوروز خبرداد و گفت: در شهرستان هایی که بیشترین مسافرین نوروزی را دارند پایگاه های بیشتری برای راهنمایی مسافرین نوروزی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود:در سال گذشته ۱۲۰ هزار نفر در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافته اند که پیش بینی می شود این تعداد در سال جاری به ۱۰ درصد افزایش یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در ستاد اجرایی خدمات سفر، اظهارکرد: تمام ادارات راه و شهرسازی خراسان جنوبی برای ارائه خدمات بهتر به مسافرین نوروزی دارای آمادگی هستند.

مهدی جعفری بیان کرد: در ایام نووز۵۲ دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین با ۱۴۰ نفر پرسنل آماده خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی هستند.

وی افزود: برای ایام نوروز بزرگراه سه راهی راهداران به راور به طول ۱۲ کیلومتر با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان افتتاح می شود.