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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۷

لامعی:

۱۵۴ آموزشگاه برای اسکان مسافرین نوروزی در خراسان جنوبی آماده شد

۱۵۴ آموزشگاه برای اسکان مسافرین نوروزی در خراسان جنوبی آماده شد

بیرجند- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در ایام نوروز ۱۵۴ آموزشگاه برای اسکان مسافرین نوروزی در خراسان جنوبی آماده سازی شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، عباس لامعی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی اظهارکرد:در ایام نوروز آموزش و پرورش خراسان جنوبی ۱۴ پایگاه شبانه روزی برای راهنمایی مسافرین نوروزی در نظر گرفته است.

وی از پیش بینی ۱۵۴ آموزشگاه برای اسکان مسافرین نوروزی در خراسان جنوبی خبرداد و گفت: این آموزشگاه ها بر اساس میزان خدمات ارائه شده در سطح ویژه، درجه یک، درجه دو و درجه تقسیم بندی شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تعداد کلاس‌های تجهیز شده را هزار و ۱۲۷ مورد اعلام کرد و گفت: این کلاس‌ها از ۲۸ اسفندماه سال جاری تا ۱۲ فروردین‌ماه سال آینده همکاران فرهنگی را پذیرش خواهند کرد.

لامعی بیان کرد: همچنین نمازخانه ها، مدارس، سالن های ورزشی نیز برای اسکان مسافرین نوروزی در نظرگرفته شده است.

وی از آمادگی کامل درمانگاه فرهنگیان بیرجند برای  پذیرش بیماران در ایام نوروز خبرداد و گفت: در شهرستان هایی که بیشترین مسافرین نوروزی را دارند پایگاه های بیشتری برای راهنمایی مسافرین نوروزی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود:در سال گذشته ۱۲۰ هزار نفر در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافته اند که پیش بینی می شود این تعداد در سال جاری به ۱۰ درصد افزایش یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی  نیز در ستاد اجرایی خدمات سفر، اظهارکرد: تمام ادارات راه و شهرسازی خراسان جنوبی برای ارائه خدمات بهتر به مسافرین نوروزی دارای آمادگی هستند.

مهدی جعفری بیان کرد: در ایام نووز۵۲ دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین با ۱۴۰ نفر پرسنل آماده خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی هستند.

وی افزود: برای ایام نوروز بزرگراه سه راهی راهداران به راور به طول ۱۲ کیلومتر با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان افتتاح می شود.

کد مطلب 2519580

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