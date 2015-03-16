کشف بیش از ۲۴ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی/ کاهش ۱۸ درصدی سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: میزان دستگیری توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر استان طی سال جاری ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی، ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده در این مدت را ۷۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: میزان کشفیات کالاهای قاچاق در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه فرماندهی انتظامی استان با همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها و مردم توفیقات خوبی در سال جاری داشته است، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع سرقت به خصوص سرقت های خرد، یکی از دغدغه های مردم و مقام معظم رهبری بوده که به عنوان اولویت کاری ناجا در سال جاری قرار گرفته بود.

کاهش ۴۴ درصدی کیف قاپی در استان/ رضایتمندی ۹۷ درصدی مردم از ۱۱۰

سردار واعظی اضافه کرد: با تلاش های انجام شده در این زمینه و تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، میزان سرقت های انجام شده در استان ۱۸ درصد در سال جاری کاهش یافته است.

به گفته وی سرقت اتومبیل در این مدت سه درصد افزایش و در مقابل میزان کشفیات نیز هفت درصد افزایش یافته است.

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به کاهش ۴۴ درصدی کیف قاپی در استان طی این مدت، بیان کرد: همچنین در این مدت جیب بری ۲۹ درصد، سرقت احشام ۳۰ درصد و سایر سرقت ها ۲۶ درصد کاهش یافته است.

سردار واعظی با بیان اینکه میزان سرقت منزل، اماکن خصوصی و دولتی در سال جاری هشت درصد کاهش یافته است، عنوان داشت: با وجود روند رو به افزایش دستگیری اتباع خارجی از نیمه دوم سال جاری، میزان این دستگیری ها یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۴ هزار تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ برقرار شده که ۸۴ هزار کار عملیاتی و انتظامی انجام شده است، افزود: میزان این تماس ها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد۳۱ درصدی روبه رو بوده است.

به گفته وی با ارزیابی های انجام شده در ستاد مرکزی ناجا که به صورت روزانه از مردم نظرسنجی می کنند، میزان رضایتمندی مردم از مرکز فوریت های پلیس بالای ۹۷ درصد بوده است.

ثبت ۱۵۶ هزار و ۶۷۴ تخلف رانندگی در معابر درون شهری استان

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی همچنین از افزایش ۳۳ برابری مراجعات مردمی به مراکز مشاوره ناجا خبر داد و گفت: تعداد مراجعات مردمی به واحدهای مددکاری نیز از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

سردار واعظی ادامه داد: در سال گذشته میزان مصالحه و سازش در واحدهای مددکاری ۶۸ درصد بوده که این میزان در سال جاری به ۸۰ درصد رسیده است.

وی به ثبت ۱۵۶ هزار و ۶۷۴ تخلف رانندگی در معابر درون شهری استان اشاره کرد و افزود: روزانه به طور متوسط ۲۳۴ تیم گشتی علاوه بر تیم های پیاده و پلیس تخصصی، امور عمومی مردم را رصد می کنند.

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردمی تحت آموزش های انتظامی قرار گرفته اند، تصریح کرد: تعداد جلسات آموزشی مهارت های اجتماعی برگزار شده در این مدت ۸.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بهره برداری از کلانتری امیرآباد در سال آینده

سردار واعظی با اشاره به افزایش مشارکت های مردمی در زمینه برون سازمانی و نشست های تخصصی، اظهارکرد: در حال حاضر ۸۷ پلیس افتخاری توسط نیروی انتظامی آموزش و وارد میدان کار شده اند.

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، افزایش تعداد کلانتری ها و پاسگاه ها پلیس را یکی از اقدامات ناجا برای سهولت دسترسی مردم به پلیس عنوان کرد و گفت: راه اندازی کلانتری مهرشهر بیرجند، کلانتری سربیشه و راهنمایی و رانندگی در همین راستا صورت گرفته است.

سردار واعظی اضافه کرد: در حال حاض کلانتری امیرآباد نیز در دست احداث بوده که تا سه ماه نخست سال ۹۴ به بهره برداری می رسد.