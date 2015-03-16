۳۵۰۰ مامور ناجا استان سمنان در طرح ترافیک نوروزی شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرزایی صبح دوشنبه در آغاز بکار رزمایش ترافیک نوروزی در استان سمنان ضمن بیان اینکه ۶۷ رده سازمانی ناجا در استان برای اجرای این طرح آمادگی دارند، افزود: سه هزار و ۵۰۰ مامور استان در طرح ترافیک نوروزی شرکت دارند.

وی با بیان اینکه ۵۰ ایستگاه ثابت و سیار پلیس در مسیرهای پرتردد استان برای سهولت دسترسی مردم از امروز مستقر شدند اظهار کرد: در نوروز ۹۴ در محور دامغان - جندق نیز دو پاسگاه انتظامی، یک پاسگاه پلیس راه و دو ایستگاه پلیس به منظور تامین امنیت و کنترل ترافیک فعال هستند.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین با بیان اینکه طرح ترافیکی نوروزی در استان برای تأمین رفاه حال مسافران و زائران حرم امن رضوی در سراسر استان به مرحله اجرا در می‌آید، ادامه داد: طرح ترافیکی نوروز ۹۴ از امروز هم‌زمان با سراسر کشور در استان سمنان آغاز شده و تا نیمه نخست فروردین‌ماه سال آینده ادامه می‌یابد.

روزانه ۱۳ هزار ظرفیت برای اسکان و استراحت مسافران تجهیز شده اند

معاون امور عمرانی استاندار سمنان هم با تشریح موفقیت استان در اجرای طرح زمستانی ۹۳ گفت: کاهش ۲۰ درصدی تلفات حوادث جاده ای از مهمترین دستاوردهای ۱۱ ماه گذشته بود.

پرهام جانفشان عراقی خدمت رسانی به مسافران هشت استان بزرگ کشور به ویژه زائران حرم رضوی را از اولویت های اجرایی طرح نوروزی برشمرد و گفت: مسیر تهران ـ مشهد، جاده جدید قم ـ گرمسار، نقاط حادثه خیر جاده های شرقی استان، محور جندق و مسیرهای خروجی استان به سمت شمال کشور از مهمترین راه های تحت پوشش طرح نوروزی است.

وی افزود: برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی بیش از ۱۳ هزار ظرفیت روزانه برای اسکان و استراحت مسافران ایام عید نوروز در هتل ها، مهمانپذیرها، مدارس و مهمانسراهای دستگاه های اجرایی تجهیز شده است.

معاون عمرانی استانداری سمنان با اشاره به اینکه تاکید در اجرای این طرح هماهنگی و تعامل دستگاه ها و نهادهای شرکت کننده است، اضافه کرد: این استان در مسیر عبور زائران حرم رضوی قرار دارد و ارایه خدمات مناسب به مسافران اهمیت ویژه ای دارد.

جانفشان عراقی از برنامه ریزی برای اسکان ۱۳ هزار مسافر نوروزی طی شبانه روز در استان سمنان خبر داد و تاکید کرد: تمام اقامتگاه های درنظر گرفته شده در این طرح، آمادگی کامل برای اسکان مناسب و تامین امنیت لازم را دارند.

طرح انتظامی ترافیکی نوروز ۹۴ در استان سمنان آغاز شد

طرح نوروزی نیروی انتظامی و ۱۰ دستگاه اجرایی خدمات رسان استان سمنان از امروز آغاز شد و تا ۱۵ فروردین۹۴ در مسیر۶۰۰ کیلومتری جاده های مواصلاتی استان اجرا می شود که علاوه بر پلیس، جمعیت هلال احمر، اورژانس، راهداری، راه و ترابری، حمل و نقل و پایانه ها، میراث فرهنگی، شهرداری ها، ستاد حوادث غیر مترقبه، دستگاه های نظارتی صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی در خدمت مسافران نورزوی هستند.

با تمهیدات مسئولان استان سمنان در سالجاری میزان تلفات در مجورهای مواصلاتی این استان ۲۰ درصد کاهش یافته است.