پیکان فقط جریمه شد/ محرومیت لیدرهای خاطی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدارسیون والیبال درباره اتفاقات دیدار تیم‌های پیکان تهران و شهرداری تبریز امروز (دوشنبه) برگزار شد. در این جلسه مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ، اعضای کمیته انضباطی، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، ناظران مسابقه و احضارشدگان به کمیته انضباطی از دو تیم حضور داشتند.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال پس از قرائت گزارش ناظران مسابقه و توضیحات نفرات احضار شده، حکم خود را به شرح زیر اعلام کرد:

* باشگاه پیکان به دلیل تخلف تماشاگران این تیم به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

* لیدرهای تیم پیکان شناسایی شده‌اند و تا پایان سال 1394 حق ورود به سالن در مسابقات را ندارند.

* سعید مصطفی‌وند بازیکن شهرداری تبریز به دو جلسه محرومیت تعلیقی محکوم شد که این محرومیت از ابتدای فصل آینده تا نیم فصل اعمال می‌شود. این بازیکن به پرداخت دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

* نجفی تدارکات تیم شهرداری تبریز به مدت چهار جلسه اجازه حضور در سالن مسابقات را ندارد.

در این جلسه پرونده اتفاقات دیدار تیم‌های میزان مشهد و شهرداری ارومیه نیز بررسی شد و باشگاه میزان به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه نقدی و یک بازی محرومیت از حضور تماشاگران محکوم شد که این محرومیت در نخستین بازی خانگی فصل آینده این تیم اعمال خواهد شد.

رای کمیته انضباطی فدارسیون والیبال در حالی اعلام شد که منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ والیبال به شدت از فحاشی هواداران تیم پیکان انتقاد کرده بود و تاکید بر آن داشت به هیچ وجه آنها را به سالن والیبال راه نخواهد داد. پورحسن حتی به این موضوع هم اشاره کرد که ممکن است برخی به سازمان لیگ فشار وارد کنند که این تصمیم عملی نشود که از قرار معلوم این اتفاق رخ داده است.