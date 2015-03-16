بهره گیری از مشورت های تخصصی در کشف استعدادهای جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در دیدار با فرید فرخنده کیش مدیرعامل انجمن سینمایی جوانان ایران گفت: باید انجمن سینمای جوان و مستند تجربی بازوی مشورتی بنیاد سینمایی فارابی باشند و در شوراهای تولید فیلم حضوری مفید داشته باشند.

علیرضا تابش در این دیدار که در محل بنیاد برگزار شد، با تاکید بر همکاری های بین بخشی در مجموعه سازمان سینمایی در فرایند حمایت، تصویب، و تولید فیلم اولی گفت: باید ازتجربیات سال های متمادی انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای تجربی استفاده کرد. شناخت و کشف استعداد نسل نو و موثر فیلم اولی ها که در جشنواره های مختلف داخلی و جهانی درخشیده اند و توانسته اند در شهر و دیار خود به الگویی برای جوانتر ها تبدیل شوند، یکی از وظایف مهم بنیاد سینمایی فارابی است.

وی ادامه داد؛ بنیاد سینمایی فارابی و انجمن سینمای جوان می توانند بر اساس یک تفاهم نامه برای تشویق فیلمسازان جوان، از چند فیلم بلند ویدئویی به طور مشترک حمایت کنند. همچنین شوراهای تخصصی بنیاد و انجمن نیز باید بتوانند از همدیگر حمایت کنند.

تابش با تاکید بر اینکه در صورت مطرح و دیده شدن سینمای مستند و سینمای جوان در رسانه ها بخشی از خواسته های فیلم سازان جوان در حوزه دیده شدن پاسخ داده خواهد شد، ادامه داد: همکاری بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای تجربی با نهادهای فرهنگی دیگر ازجمله صدا و سیما، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، حوزه هنری و ... می تواند به نفع سینمای کشورمان باشد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه وقتی فیلم سازان فیلم های کوتاه و مستند دیده نمی شوند به صورت غیر مستقیم تلاش می کنند تا به حوزه فیلم بلند وارد شوند گفت: یکی از نتایج مطلوب نزدیکی افکار به هم ایجاد وحدت رویه در حمایت و پشتیبانی از سینما است.

فرخنده کیش ادامه داد: در حال حاضر سرمایه های شناور و قابل اعتنایی در استان ها داریم که برای بهره برداری درست از آن باید طرح و برنامه داشته باشیم.

وی در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه انجمن سینمای جوان تنها موسسه سازمان سینمایی است که در اکثر مناطق ایران شعبه دارد، می تواند نقش موثر را در این حوزه داشته باشدچون تنها مکانی که در حال حاضر در کشورمان هنرمند و آرتیست پرورش می دهد انجمن سینمایی جوان است.

در این نشست مهدی پیماندار خزانه دار و جلیل اکبری صحت مشاور و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد فارابی نیز حضور داشتند.