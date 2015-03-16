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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

سردار صالحی:

پلیس به ‌هیچ عنوان با شادی مردم مخالف نیست

پلیس به ‌هیچ عنوان با شادی مردم مخالف نیست

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه پلیس به ‌هیچ عنوان با شادی مردم مخالف نیست گفت: شادی‌ها در چهارشنبه سوری نباید از خطوط قرمز خارج باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر دوشنبه در حاشیه آغاز طرح نوروزی پلیش در جمع خبرنگاران افزود: انتظار داریم والدین در جشن‌های پایان سال در کنار فرزندان خود باشند تا از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

 فرماندهی انتظامی استان زنجان ادامه داد: پلیس بر اساس سیاستهای ابلاغی نیروی انتظامی به هیچ وجه مخالف شادی مردم نبوده ولی آن شادی که موجب آزار و اذیت دیگران باشد از سوی این نیرو پذیرفتنی نیست.

سردار صالحی  افزود: در روزهای پایانی سال و هم‌زمان با مراسم چهارشنبه‌سوری شاهد این هستیم که عده‌ای از نوجوانان به دلیل ناآگاهی دست به اقداماتی می‌رنند که عواقب ناگواری در پی دارد.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: برای جلوگیری چنین حوادثی پلیس در کنار مردم بوده و معتقد است که شادی‌ها از بروز نباید از خطوط قرمز خارج باشند و به همین دلیل توصیه می‌کنیم والدین در این شرایط در کنار فرزندان خود بوده تا آسیبی به کسی وارد نشود.

سردار صالحی تاکید کرد: ابراز شادی باید در فضایی مناسب باشد و با باورهای دینی و فرهنگی مردم استان نیز مغایر نباشد و معمولا بسیاری از مردم از حرکات هنجارشکنانه ناراضی هستند و پلیس نیز چنین رفتارهایی را برنتافته و اجازه نمی دهد عده ای با شادی های کاذب و تخلیه هیجانات درونی خود در مردم ایجاد ناراحتی و نارضایتی کنند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه تنها خط قرمز پلیس در چهارشنبه آخر سال، آزار و اذیت مردم است ادامه داد: با این افراد به شدت برخورد کرده و در صورت مشاهده تا پایان سال این متخلفان میهمان پلیس خواهند بود.

سردار صالحی با اشاره به اینکه مراسم چهارشنبه‌سوری موضوعی اجتماعی است افزود: دیدگاهی غیر از این اشتباه بوده و پلیس نیز با آن مخالف است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مبنای برنامه پلیس محله‌محوری است به این معنی که افراد در محل سکونت خود این مراسم را در کنار والدین‌شان برگزار کنند.

کد مطلب 2519607

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