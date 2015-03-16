۲ طرح گردشگری در ماهان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان ظهر دوشنبه در آیین افتتاح دو طرح گردشگری در ماهان از اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بازسازی مقبره شاه نعمت الله ولی ماهان خبر داد و گفت: با توافق بین مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدیرکل اوقاف بودجه جداگانه ای برای گسترش موزه شاه نعمت الله ولی ماهان اختصاص یافته است و طرح گسترش این موزه با هدف متمرکز کردن آثار تاریخی ماهان از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

موزه شاه نعمت الله ولی در صحن شاه نعمت الله ولی ماهان افتتاح شده و حاوی ۱۵۰ اثر تاریخی است که اکثر آنها موقوفات و اهدای مردمی به مقبره شاه نعمت الله ولی است و قدیمی ترین اثر حاضر در این موزه پته ای است که برای مزار شاه نعمت الله ولی توسط ۱۶ زن طی سال بافته شده است. کلیه آثار این موزه در سال آینده پلاک گذاری و قدمت آنها مشخص خواهد شد.

افتتاح مجتمع تفریحی رز سفید

استاندار کرمان در ادامه سفرش به شهر ماهان از مجتمع رز سفید در خیابان امام ماهان بهره برداری کرد. این مجتمع در زمینی موقوفی به مساحت سه هزار متر و با هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان توسط اداره کل اوقاف احداث گشته است و تولیت این مجتمع با استانداری کرمان است.

این مجتمع دارای فضای بازی کودکان، استخر شنا و فضای قایق رانی است.

استاندار کرمان و هیئت همراه در پایان سفر یک روزه به ماهان از باغ های موقوفی بهرامی لنگر بازدید کردند .